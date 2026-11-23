Доц. Тонка Върлева е назначена за главен държавен здравен инспектор. Тя има над 35 години професионален опит в здравеопазването, здравната политика, глобалното здраве и научно-преподавателската дейност. На поста тя наследява доц. д-р Ангел Кунчев.

Повече от 25 години от кариерата на Върлева са свързани с Министерството на здравеопазването, където е заемала различни експертни и ръководни длъжности. Участвала е в разработването на осем национални програми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и вирусни хепатити. Работила е и по изпълнението на Стратегията за борба с наркоманиите и Националната програма за хронични незаразни болести.

В професионалния си път е била контактно лице на здравното министерство към Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Ръководила е и програмите за превенция и контрол на СПИН и туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

От 2021 г. доц. Върлева участва в работата на различни комитети на фонда, а през 2024 г. е номинирана за втори път за член на неговия Борд, представляващ държавите от Източна Европа и Централна Азия.

Професионалната ѝ кариера започва като педиатър. По-късно работи като асистент в Катедрата по епидемиология, инфекциозни, паразитни и тропически болести към Медицинска академия – София, а след това става главен асистент в отдел „Вирусология“ на Националния център по заразни и паразитни болести.

Има преподавателски опит в Медицинския университет в Плевен, Военномедицинската академия и Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Доц. Тонка Върлева е завършила медицина в Медицинския университет в София. Притежава специалности по епидемиология и вирусология и магистърска степен по здравна политика и здравен мениджмънт. През 2019 г. защитава докторска степен по епидемиология, а през 2021 г. придобива академичната длъжност „доцент“.

Преминала е редица специализирани обучения по епидемиология, вирусология и разработване на програми за превенция към международни организации и агенции за развитие. Владее английски език.