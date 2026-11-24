Руската ядрена доктрина очертава редица ситуации, в които Москва не само има право, но и е задължена да използва ядрени оръжия, а Киев и неговите съюзници трябва да помнят това. Това написа заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в статията си „Държавен суверенитет и ядрени оръжия: международноправни аспекти на осигуряването на националната сигурност“ за „Московски журнал за международно право“.

„Киев и неговите съюзници винаги трябва да помнят, че за да гарантираме националната сигурност, имаме правото, а в определени случаи и задължението да използваме всички налични средства, включително ядрен арсенал“, посочва Медведев.

„Киевският режим и неговите спонсори не трябва да таят никакви опасни илюзии. Ако описаните сценарии се материализират, държавният глава не само има право, но и е задължен да използва ядрено оръжие. Това трябва да бъде напълно разбрано от всички, които днес си играят с огъня“, подчертава заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация.

Медведев припомня, че тази възможност е заложена в актуалната версия на „Основи на държавната политика на Руската федерация в сферата на ядреното възпиране“. По думите му доктрината изпълнява до голяма степен сигнализираща функция, като очертава на противника цената за преминаването на така наречените червени линии, обсъждани в медиите.