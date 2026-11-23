Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна взе решение на свое заседание тази вечер да бъдат прекратени пълномощията на кмета Благомир Коцев. Това съобщи председателят на ОИК Велин Жеков.

Решението е взето на база сигнали, подадени до ОИК, свързани с отпуските на кмета през миналата година, когато той беше задържан в ареста.

Решението е взето с предварително изпълнение на заседание на комисията, на което са присъствали 26 от общо 27 членове. В подкрепа на решението са гласували 20 души. Комисията е приела, че той е отсъствал от работа без правно основание повече от месец през 2025 г. По думите на Жеков решението е подкрепено от представители на всички политически сили в комисията.

Причината за решението са два сигнала, подадени до ОИК през миналата година, свързани с отпуска, който Коцев е ползвал след ареста си на 8 юли. Сигналите са разгледани във връзка с разпоредбите на чл. 42, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, който урежда случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет, съобщава БНР.

Председателят на комисията уточни, че кметът има право да обжалва решението в седемдневен срок. Окончателното произнасяне по случая ще бъде на съда.

Жеков съобщи още, че в ОИК са постъпили и други сигнали по сходен повод, които предстои да бъдат разгледани на следващи заседания.

Решението на Общинската избирателна комисия вече е публикувано в сайта на ОИК в морската столица. Сигналите са подадени от Дамян Христов и Биляна Якова-Атанасова.

Ето част от съдържанието на документа:

С вх. № 629/03.11.2025 г. в ОИК Варна е постъпил сигнал от Дамян Христов относно наличие на обстоятелства за предсрочно прекратяване пълномощията на Благомир Рубинов Коцев, с ЕГН ***********, като кмет на община Варна. Към сигнала е приложена разпечатка от публикации на изявления на заместник-кмет на община Варна и е изложено искане ОИК Варна да направи проверка, след което да упражни правомощията си по чл. 42 от ЗМСМА относно предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на община Варна.

С вх. № 631/04.11.2025 г. в ОИК Варна е постъпил и сигнал от Биляна Якова-Атанасова относно установяване на незаконосъобразно ползване на отпуск и основания за предсрочно прекратяване на пълномощията на Благомир Коцев като кмет на Община Варна. Изложени са твърдения за неправомерно ползване на отпуск от страна на последния и е отправено искане ОИК Варна да установи, че към 01.08.2025 г. кметът неоснователно не изпълнява задълженията си, поради което да прекрати пълномощията му с произтичащите от това последици.

Доколкото и с двата сигнала се отправят искания за прекратяване на пълномощията на Благомир Коцев като кмет на Община Варна поради това, че последният неоснователно не изпълнява задълженията си, по изложеното в двата сигнала следва да бъдат проверени и установени едни и същи факти и обстоятелства.

С оглед предмета на проверката по изложените в сигналите твърдения за нарушение по чл. 42, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА (неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец на кмета на община Варна), ОИК следва да установи всички отсъствия на Благомир Рубинов Коцев от работното му място в периода от 01.01.2025 г. до приключване на проверката, както и да обсъди наличието на съответните правни основания за отсъствията, като в случай че бъде установено, че кметът е отсъствал без да е налице правно основание за това, да бъде установена началната дата на периода на неоснователно отсъствие от работа и респективно продължило ли е неоснователното му отсъствие за повече от един месец.

Във връзка с изложеното в сигнал с вх. № 629/03.11.2025 г. и сигнал с вх. № 631/04.11.2025 г. и в кръга на правомощията си, Общинската избирателна комисия Варна извърши проверка за наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, като изясни необходимите факти и събра относимите доказателства, а именно:

С писмо с рег. № РД25027900ВН_001ВН/04.11.2025 г. на Община Варна, в ОИК Варна са постъпили заверени за вярност копия на заповеди за заместване на Благомир Коцев за периода от 01.01.2025 г. до 11.11.2025 г. (Заповеди №№ К-001 – К-017) и Справка за отсъствия за същия период.

С писмо с рег. № РД25028671ВН/10.11.2025 г. на Община Варна, в ОИК Варна са постъпили коригирана справка за отсъствията и основанията за отсъствия за 2025 г. и работни фишове (ведомости за заплати) за месеците януари – октомври 2025 г. Община Варна е представила и Справка за полагаем и ползван отпуск от Благомир Рубинов Коцев, изготвена от Секретаря на общината.

С писмо с рег. № ОС25000708ВН_001ВН/10.11.2025 г. на председателя на ОбС Варна, в ОИК Варна са постъпили извадка от Протокол № 45/29.09.1999 г. и заверен препис от Решение № 2164-2/29.09.1999 г. на ОбС Варна във връзка с определяне на допълнителен годишен платен отпуск на кмета на община Варна, кметовете на райони и населени места в общината, заместник-кметовете и председателя на ОбС Варна.

С писмо с рег. № ОС25000709ВН_001ВН/10.11.2025 г. на председателя на ОбС Варна, в ОИК Варна е постъпил заверен препис от Решение № 695-6/10.07.2025 г. (Протокол № 25) на ОбС Варна във връзка с определяне на 15 август 2025 г. за празничен и неприсъствен ден на територията на община Варна (Ден на град Варна).

С писмо с изх. № 54.03.10542.1/11.11.2025 г. на ТД на НАП Варна в ОИК Варна е постъпил отговор, че изискваната информация е налична при осигурителя – Община Варна, от където такава вече е събрана.

С писмено уведомление, връчено лично на г-н Коцев на 14.11.2025 г., са му предоставени за запознаване всички писмени доказателства, събрани от ОИК Варна във връзка с наличието на основания за предсрочно прекратяване на пълномощията му. На г-н Коцев е указана възможността да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от получаване на уведомлението.

С вх. № 636/18.11.2025 г. в ОИК Варна по електронна поща е постъпило възражение от Благомир Рубинов Коцев, чрез процесуален представител адв. Марин Пандов от САК, ведно с надлежно пълномощно. Възражението е подадено в срок. В него се излагат следните доводи: