Примката се затяга! Нова свидетелка закова кмета Благомир Коцев
Варненския градоначалник притискал Мария Димова
Благомир Коцев не е българският Навални, каза Цветанка Андреева
Разследването срещу кмета на Варна тепърва започва, заяви Бранимир Балачев
Прокуратурата внесе нов том доказателства
"Промяната" стяга политически панаири в съдебната зала
Извадиха деца и осъдени на трибуната, търсят полицията да ги пази
Проверяват кой управлява кметството
Може да поискат имунитета на народен представител от ПП
Арестуваният кмет на Варна разговаря с бизнесдамата Пламенка Димитрова
Докарахте и хора от пирамидата "Величие", обяви лидерът на "Възражане"
Според документа Благомир Коцев отклонил над 3 млн. лева
Благомир Коцев и още трима остават в ареста за 72 часа
Поискаха ми процент от обществена поръчка, разкри Пламенка Димитрова
Благомир Коцев е задържан за 24 часа
Скандалът расте като лавина
Задържането му е по сигнал за корупция
По случая работи Софийската градска прокуратура