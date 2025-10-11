Таен свидетел закова Благомир Коцев. Новите разкрития

Съдът във Варна отхвърли искането на кмета на града Благомир Коцев и неговата защита мярката му за неотклонение да бъде променена на по-лека и той остава в ареста.

Мотивите на магистратите остават непроменени спрямо предишните решения – според съда няма опасност варненският кмет да се укрие, но съществува реален риск да извърши ново престъпление. От позицията си на кмет Коцев има достъп до документи, свързани с разследването, което според съда налага запазване на строгата мярка.

Защитен свидетел допълнително закова Коцев

Новият елемент в процеса е разпитът на защитен свидетел с тайна самоличност, информира NOVA. Става въпрос за чуждестранен инвеститор, който е поискал да остане анонимен заради опасения за живота си.

Прокуратурата посочва, че инвеститорът разполага с необходимите документи за три проекта, но последните разрешителни се бавели. Според разказа му от екипа на Коцев му било обяснено, че за всеки комплект документи трябвало да предостави по 20 хил. лв.

„Свидетелят е разпитан на вчерашна дата.

По негово искане е взета защита, в която е изложил притесненията и страха си за живота на себе си и близките си“, обясни зам.-градският прокурор Ангел Кънев.

Адвокатът на кмета, Николай Владимиров, уточни, че разпитаният е рускоговорящ и е ползвал преводач, а самият той не твърди, че е дал подкуп. „Това беше невярно. Той казва, че му е искан, но не е дал такъв подкуп“, допълни защитникът.

Прокуратурата обаче подчерта, че свидетелят е посочил конкретни суми, датите и местата, където са му искани пари, както и колко пъти са му отправяни подобни искания.

Делото продължава с натрупването на доказателства и разпитите на ключови лица, а решението за мярката за неотклонение остава валидно до следващото заседание.

Решението на съда не е окончателно и защитата на варненския кмет може да обжалва пред апелативната инстанция.

