Примката се затяга. Ново обвинение за кмета на Варна

Повдигнато е ново обвинение за подкуп срещу кмета Благомир Коцев. То се основава на показанията на двама строителни предприемачи и вече познатата по делото свидетелка Пламенка Димитрова, собственичка на фирма за кетъринг.

В Софийската градска прокуратура по-рано днес е бил призован и общинският съветник Николай Стефанов. Очаква се по-късно през деня и друг от замесените съветници, както и представители на общинската администрация, също да получат нови обвинения.

Според информацията досъдебното производство по казуса е приключило. Очаква се в петък на обвиняемите да бъдат предявени материалите по делото, след което прокуратурата да внесе обвинителен акт в съда.

