Великобритания няма да се върне в Европейския съюз без нов референдум, на който гражданите да одобрят подобно решение. Това заяви британският премиер Анди Бърнам пред Камарата на общините, като пое най-ясния досега ангажимент да не предприема повторно присъединяване без прякото съгласие на избирателите.

Изявлението идва само три дни след важната среща на върха между Лондон и Брюксел, на която бяха договорени нови икономически и търговски отношения. Бърнам обаче подчерта, че засега не предлага нов референдум.

Премиерът отговори категорично на консерваторите

Темата беше повдигната в парламента от консервативния депутат сър Бърнард Дженкин, който поиска недвусмислена гаранция, че никое британско правителство няма да върне страната в ЕС без народно допитване. Бърнам отговори кратко: "Да, това би било немислимо." Думите му бяха посрещнати като важно уточнение за бъдещата политика на правителството.

Премиерът обаче побърза да подчертае, че не възнамерява незабавно да възобновява дебата за членството. Той увери депутатите, че Великобритания ще следва прагматичен подход и няма предварително определена крайна цел в отношенията си с Брюксел. Според него страната трябва да се ръководи от собствените си икономически интереси, а не от политическите противопоставяния отпреди десет години.

Новата сделка с Брюксел променя правилата

На 20 ноември Бърнам постигна ново споразумение с европейските лидери на срещата на върха в Брюксел. То предвижда значително облекчаване на търговията с храни и селскостопански продукти, както и сближаване на системите за търговия с въглеродни емисии. Британското правителство очаква тези мерки да намалят разходите на предприятията и да улеснят доставките за магазините.

Според официалните разчети на Даунинг стрийт договорените мерки могат да осигурят допълнителен икономически ефект до 17 милиарда британски лири годишно към 2040 г. Част от него се очаква да дойде от премахването на скъпите сертификати и проверки за редица хранителни продукти. Споразумението обаче не означава връщане на Великобритания в единния европейски пазар или митническия съюз.

Нови възможности за младите британци и европейци

Особено важна част от договореностите засяга младите хора. Предвижда се нова програма, която ще даде възможност на граждани на възраст от 18 до 31 години да живеят, работят, учат или пътуват във Великобритания и ЕС за период до три години. Според съвместното изявление от срещата на върха програмата ще обхваща до 100 000 младежи от всяка страна.

Лондон и Брюксел се стремят споразумението да започне да се прилага не по-късно от 2028 г., като възможностите за участие трябва да бъдат осигурени най-късно до януари 2030 г. Предвидено е и завръщане на Великобритания в европейската образователна програма "Еразъм+" през 2027 г. Двете страни ще преговарят и за облекчаване на университетските такси за студентите от другата страна.

Опозицията предупреди за нов Брекзит конфликт

Новата политика на Бърнам предизвика остри реакции сред консерваторите. Лидерът им Кеми Бейдънок обвини премиера, че постепенно връща страната към европейските правила, без да е получил необходимия политически мандат. Според нея договореностите могат да превърнат Великобритания в държава, която изпълнява решения на Брюксел, без да участва пълноценно във вземането им.

В същото време част от лейбъристите настояват правителството да отиде още по-далеч и да постави повторното членство в ЕС като възможна цел на следващите парламентарни избори. Бърнам засега отказва да поеме такъв ангажимент и обещава допълнителни разговори с европейските партньори за дългосрочните отношения.

Десет години след историческия вот

На 23 юни 2016 г. британците гласуваха за напускане на Европейския съюз с 51,9% срещу 48,1%. Великобритания официално прекрати членството си на 31 януари 2020 г., а последвалите търговски споразумения промениха движението на стоки, услуги и хора между островната държава и континента.

Десетилетие след референдума отношенията с ЕС отново се превръщат в централен въпрос на британската политика. Анди Бърнам вече заяви, че иска Великобритания да има възможно най-тесни връзки с европейските си партньори, но всяко евентуално връщане към пълноправно членство ще изисква ново решение на британските граждани.