Военната машина на Русия няма да спре да функционира дори след евентуалното прекратяване на войната в Украйна. Това предупреди генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на 72-рата годишна сесия на Парламентарната асамблея на Алианса в Берлин.

Според него Москва продължава да разширява военната си икономика и производството на въоръжение, като същевременно задълбочава сътрудничеството си с Китай, Иран и Северна Корея. Рюте обърна специално внимание и на зачестилите инциденти в Черно море, по които НАТО работи съвместно с България, Румъния и Турция.

Руската военна машина работи на пълни обороти

В речта си пред парламентаристите от държавите членки на НАТО Рюте подчерта, че приключването на бойните действия в Украйна няма автоматично да премахне опасностите за европейската сигурност. Причината според него е огромният военнопромишлен потенциал, който Русия развива в условията на продължителната война.

"Знаем, че в момента руската военна машина работи на пълни обороти. Военната й икономика продължава да расте. И тя няма да спре, когато войната срещу Украйна, надяваме се, някой ден приключи. Цялата тази машина съществува и ще продължи да съществува", заяви генералният секретар според официалната стенограма, публикувана от НАТО.

Рюте посочи, че заплахите не се ограничават единствено до действията на Москва. Русия поддържа тесни връзки с Китай, Иран и Северна Корея, които според него допълнително усложняват международната обстановка. Той обърна внимание на ускореното военно развитие на Китай, иранските действия в Близкия изток и продължаващата севернокорейска ядрена програма.

Особено внимание беше отделено на подкрепата, която Пхенян оказва на Русия във войната срещу Украйна. По думите на Рюте Северна Корея не само подкрепя открито Москва, но и предоставя материална помощ за военните действия.

Черно море сред опасните точки за сигурността

Генералният секретар предупреди, че държавите от НАТО вече се сблъскват с различни форми на враждебни действия, които засягат не само военните обекти, но и гражданската инфраструктура. Той изброи саботажи срещу железопътни линии, нападения срещу кораби, безпилотни летателни апарати, които нарушават работата на летища, както и непрекъснати кибератаки.

Рюте изрично спомена и сериозните инциденти в Черно море през последните седмици. По думите му Алиансът работи по тези проблеми заедно с България, Румъния и Турция. Той свърза ситуацията с нарастващата опасност от хибридни действия и нарушения на въздушното и морското пространство на съюзниците.

"Всички сме мишени. Всички сме засегнати, когато става дума за нашите тръбопроводи, кабели, електропреносни мрежи и икономики", предупреди генералният секретар. Той подчерта, че тези системи са взаимно свързани и защитата им изисква дългосрочни усилия от всички страни членки.

НАТО увеличава производството на оръжия и боеприпаси

На фона на руското превъоръжаване Рюте настоя съюзниците да ускорят инвестициите в отбраната и да разширят собственото си военно производство. Според него търсенето на военна техника все още значително надвишава производствените възможности не само в Европа, но и в САЩ и Канада.

Генералният секретар съобщи, че според прогнозите през 2027 г. държавите от НАТО ще разполагат с производствен капацитет от приблизително 4 милиона артилерийски снаряда годишно. Това е почти двойно повече спрямо 2025 г. Подобно ускоряване обаче е необходимо и при системите за противовъздушна отбрана, дроновете, средствата за борба с безпилотни апарати и високоточните оръжия с голям обсег.

Рюте приветства плановете на Германия да достигне разходи от 3,5% от БВП за основни отбранителни нужди още през 2029 г., вместо да изчаква крайния срок през 2035 г. Той призова и останалите съюзници да ускорят изпълнението на поетите ангажименти.

Генералният секретар постави акцент и върху необходимостта от продължаване на военната помощ за Украйна. Той припомни, че на срещата на върха в Анкара са били поети ангажименти за военна техника, помощ и обучение за Украйна на стойност 70 милиарда евро през 2026 г., както и за аналогична подкрепа през 2027 г. Според Рюте доставките на оръжие са необходими както за украинската отбрана, така и за укрепване на позициите на Киев при бъдещи преговори с Москва.