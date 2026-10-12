НАТО с безпощадно предупреждение към Русия

НАТО ще нанесе унищожителен ответен удар, ако Русия предприеме нападение срещу територията на която и да било държава от Алианса. Предупреждението отправи генерал Алексъс Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа и ръководител на Европейското командване на американските въоръжени сили, предаде Ройтерс.

Той заяви, че при необходимост НАТО ще унищожи не само атакуващите войски, но и всички военни обекти, които осигуряват тяхното снабдяване и командване. Острото послание прозвуча на конференция по сигурността във Варшава на фона на нарастващото напрежение между Русия и европейските държави.

Всяко нападение ще бъде напълно безсмислено

Пред участниците във Варшавския форум за сигурност американският генерал представи своята „теория на победата“, която определя начина, по който НАТО възнамерява да действа при евентуална военна агресия срещу държава членка.

Гринкевич подчерта, че Северноатлантическият алианс остава отбранителен съюз, но предупреди, че това не бива да се възприема като слабост или липса на готовност за решителни военни действия.

„Ако някой е достатъчно безразсъден, за да ни нападне, ще отвърнем на удара“, заяви генералът.

Той беше категоричен, че НАТО разполага със стратегия, чиято цел е да осуети още в началото намеренията на противника.

„Ще спрем нападението и ще лишим противника от възможността да постигне целите си, каквито и да са те“, предупреди Гринкевич.

Според него действията на съюзническите сили трябва да гарантират, че всяка атака срещу държава членка ще се окаже „напълно безсмислена“.

НАТО е готов да разгроми цялата военна система на противника

Най-сериозното предупреждение на американския генерал беше свързано с мащаба на евентуалния ответен удар.

Гринкевич даде да се разбере, че ако противникът продължи настъплението или включи допълнителни военни резерви, НАТО няма да се ограничи единствено до отбранителни действия срещу войските, които непосредствено участват в атаката.

„Ако противникът реши да продължи атаката или да включи резервите си, ще разгромим бойната система, която използва срещу нас“, заяви той.

Генералът уточни, че ответните действия могат да обхванат много по-широк кръг от военни цели, включително разположени далеч от мястото на първоначалното нападение.

„Това включва не само самите атакуващи сили, но и всичко, което ги подпомага, осигурява снабдяването им и осъществява командването им.“

Така ръководителят на силите на НАТО в Европа очерта стратегия, при която защитата на съюзническата територия може да бъде последвана от удари по военната инфраструктура, необходима на противника да продължи настъплението.

Предупреждението идва след руските ядрени заплахи

Изявлението на Гринкевич прозвуча в особено напрегнат момент за европейската сигурност.

През последните месеци редица европейски правителства обвиниха Москва в засилване на хибридните действия срещу техните държави. Сред посочваните заплахи са саботажи, навлизания на безпилотни летателни апарати във въздушното пространство и кибератаки срещу важни институции и инфраструктурни обекти.

Допълнително напрежение предизвика и предупреждението на Русия от миналия месец, че може да прибегне до ядрено оръжие, ако НАТО се опита да изолира руския ексклав Калининград.

Разположен между Полша и Литва на брега на Балтийско море, Калининград има стратегическо значение за Москва и е сред най-чувствителните точки в отношенията между Русия и Алианса.

Макар в речта си във Варшава генерал Гринкевич да не назова Русия пряко, според Ройтерс посланието му е било ясно насочено към Москва.

В Стратегическата концепция на НАТО от 2022 г. Русия е определена като най-значимата и непосредствена заплаха за сигурността на съюзниците.

Посланието на Алианса: Отбраната няма да бъде пасивна

Предупреждението на американския генерал показва как НАТО възнамерява да възпира евентуална агресия срещу държавите членки - чрез готовност да блокира нападението, да отблъсне атакуващите сили и при необходимост да неутрализира военната система, която стои зад тях.

Гринкевич не обяви, че война с Русия е неизбежна, нито посочи непосредствена заплаха от нападение. Речта му беше насочена към възпирането на подобен сценарий.

Но предупреждението му беше недвусмислено: ако бъде атакувана територия на НАТО, ответните действия няма непременно да останат ограничени до мястото на нападението.