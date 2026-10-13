НАТО с важен ход заради дроновете! Милиард евро за новото поколение отбрана

НАТО променя стратегическите си приоритети в отбранителните технологии заради войната в Украйна и нарастващата заплаха от безпилотни летателни апарати. Системите за откриване и неутрализиране на дронове, както и разузнаването от Космоса, вече са сред най-неотложните потребности на Алианса. Това заяви пред Ройтерс президентът на Иновационния фонд на НАТО Ари Йонсон.

Фондът разполага с капитал от 1 милиард евро, подкрепен е от 24 държави членки, включително България, и разширява присъствието си в Полша, за да ускори разработването на нови технологии за защита на източния фланг.

НАТО вижда нова заплаха, която променя правилата

Според Ари Йонсон войната в Украйна е показала колко бързо безпилотните системи могат да променят обстановката на бойното поле и сигурността на съседните държави. Особено тревожни са зачестилите навлизания на дронове във въздушното пространство на страни по източния фланг на НАТО, които поставят пред съюзниците нови предизвикателства.

„Станахме свидетели на навлизания на дронове във въздушното пространство на държавите тук в мащаби, които не се наблюдават другаде“, заяви Йонсон. По думите му тези инциденти променят начина, по който държавите оценяват заплахите за своята сигурност, защото опасността вече е непосредствена и видима.

Той подчерта, че най-спешно са необходими технологии, които могат своевременно да откриват, проследяват и неутрализират безпилотни апарати. Паралелно с това НАТО се нуждае от по-развити способности за разузнаване и наблюдение от Космоса, които да осигуряват надеждна информация за движението на потенциални заплахи.

Полша става център за новите отбранителни технологии

Иновационният фонд на НАТО разширява дейността си в Полша, която се очертава като особено привлекателна държава за инвестиции в отбранителни технологии. Причините са високите полски разходи за отбрана, готовността за внедряване на нови разработки и силната инженерна база на страната.

Фондът планира да установи постоянно присъствие във Варшава, което ще улесни откриването и финансирането на перспективни технологични компании. Целта е иновациите да достигат по-бързо от лабораториите до реалното им приложение в отбраната.

„Иновационният фонд на НАТО е първият голям фонд с произход извън Полша, който установява значително присъствие в нашата страна“, заяви полският министър на финансите Анджей Домански.

Особено важно е, че инвестициите няма да бъдат ограничени до традиционните производители на военно оборудване. НАТО ще търси разработки и сред стартиращи компании, научни организации и предприятия, създаващи технологии с двойна употреба - както за граждански, така и за военни цели.

Какво означава промяната за България

Новите приоритети на НАТО са особено актуални и за България на фона на последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Инцидентите край Бяла и Крапец показаха колко сериозни могат да бъдат рисковете от използването на дронове в непосредствена близост до българското крайбрежие.

Страната ни вече поиска съдействие от НАТО и Европейския съюз за установяване на произхода на безпилотните апарати и за засилване на наблюдението на морското и въздушното пространство. Макар инициативата на Иновационния фонд да не е пряко свързана с тези конкретни нападения, тя показва, че защитата срещу подобни заплахи се превръща в общ приоритет на съюзниците.

България е сред 24-те държави, участващи в Иновационния фонд на НАТО. Това създава възможности и за български технологични компании да се включват в разработването на решения за отбраната и сигурността.