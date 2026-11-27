Украинското разузнаване съобщава за напрежение между Москва и Пхенян. Северна Корея временно е преустановила част от военното си сътрудничество с Русия, включително доставките на балистични ракети, съобщава БНТ.

Причината е изявление миналия месец на руския заместник-министър на външните работи Андрей Руденко, че Русия ще съдейства за намаляване на напрежението между Сеул и Пхенян.

Северна Корея настоява Москва да изясни позицията си спрямо Южна Корея. Според украинското разузнаване Пхенян е отказал да увеличи военното си присъствие в Москва от 8500 на 50 000 военнослужещи.

Припомняме, че Северна Корея е най-големият военен партньор на Русия през последните години.

Военното сътрудничество между Русия и Северна Корея се задълбочи значително след посещението на руския президент Владимир Путин в Пхенян през юни 2024 г. Тогава Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун подписаха Договор за всеобхватно стратегическо партньорство, който предвижда оказване на взаимна военна помощ при въоръжено нападение срещу една от двете държави.

През април 2025 г. Москва и Пхенян официално потвърдиха участието на севернокорейски военнослужещи в бойните действия срещу украинските сили в руската Курска област.

Според разследване на Ройтерс Северна Корея доставя въоръжение на Русия още от 2023 г., а през 2024 г. започва да изпраща и военнослужещи. В замяна Пхенян получава финансови средства, дипломатическа подкрепа и достъп до руски военни технологии. Според оценка, цитирана в доклад на Изследователската служба на американския Конгрес, до края на 2025 г. Северна Корея е получила между 7,7 и 14,4 млрд. долара от подкрепата си за руската военна кампания.