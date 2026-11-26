Арест на високопоставен руски военен разтърси командването на Въздушно-космическите сили. Генерал-полковник Юрий Грехов, заместник-главнокомандващ на ВКС по въоръжението, е изпратен в следствения арест по обвинение в получаване на подкуп в особено голям размер. Решението е взето от 235-и гарнизонен военен съд в Москва на 25 ноември, а новината бе съобщена ден по-късно от руските издания РБК и "Комерсант".

Според информацията на РБК генералът ще остане зад решетките два месеца. Срещу него се води разследване от Главното военно следствено управление на Следствения комитет на Русия. Грехов не признава вината си.

Арестът е особено чувствителен за руското военно командване, защото става дума не за офицер от периферията на системата, а за човек, заемал едни от най-важните позиции в противовъздушната и противоракетната отбрана на страната. През последните години той отговаря и за въоръжението и военната техника на Въздушно-космическите сили.

Какъв е подкупът - сумата остава тайна

Засега няма публично оповестена конкретна сума, нито информация кой е предполагаемият платец и срещу какво действие е било дадено възнаграждението. РБК съобщава за обвинение по част 6 на член 290 от руския Наказателен кодекс - получаване на подкуп в особено голям размер.

Това определение има конкретно законово значение. Според руското законодателство особено голям размер е подкуп над 1 милион рубли. Това обаче е само прагът, който позволява прилагането на тази квалификация, а не доказателство, че Грехов е получил точно тази сума или че тя е близка до нея.

Предвиденото наказание по тази разпоредба е от осем до 15 години затвор, както и възможни значителни глоби и забрана за заемане на определени длъжности. Това е максималната законова рамка за престъплението, в което е обвинен, а не присъда срещу генерала.

"Комерсант" първоначално съобщи за ареста, без да посочва причината. По-късно изданието публикува биографична справка за военния, а РБК потвърди обвинението, позовавайки се на свои източници в правоохранителните органи. Официално съобщение с подробности по разследването от Следствения комитет и Министерството на отбраната не е публикувано.

Почти половин век в руската армия

Юрий Николаевич Грехов е роден на 15 октомври 1962 г. в Горки, днешен Нижни Новгород. Военната му кариера започва през 1979 г. - още в последните години на Съветския съюз. Той завършва Горковското висше зенитно-ракетно училище за противовъздушна отбрана през 1984 г., а след това Военната академия за ПВО в Твер и Академията на Генералния щаб на руските въоръжени сили.

Първите му назначения са в зенитно-ракетни подразделения в Севернокавказкия военен окръг. По-късно служи в Далечния изток и в авиацията и ПВО на Тихоокеанския флот. Преминава през командването на зенитно-ракетен полк, ръководни длъжности в управлението на авиацията и противовъздушната отбрана и щабни позиции.

През 2007 г. заема длъжност в дивизията за ПВО на Командването със специално предназначение. През 2012 г. вече командва бригада за противовъздушна отбрана, а през декември 2013 г. става началник на щаба и първи заместник-командващ на войските за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Когато през 2015 г. в Русия е създадено обединеното командване на Въздушно-космическите сили, Грехов преминава на аналогична ръководна позиция в новата структура.

През декември 2018 г. поема командването на войските за ПВО и ПРО и става заместник-главнокомандващ на ВКС. Остава на този пост до 2021 г., когато получава ново назначение - заместник-главнокомандващ по въоръжението.

Това е ключова длъжност в една от най-технологично сложните структури на руската армия. Грехов отговаря за оборудването на Въздушно-космическите сили с оръжие и военна техника. В неговия професионален ресор попадат въпроси, свързани с доставките и модернизацията на авиационна техника, ракетни системи и средства за противовъздушна отбрана.

Колко близък е бил до Путин?

Грехов не е известен като политическа фигура или като публичен член на личното обкръжение на Владимир Путин. Няма надеждни публични данни, които да доказват лична близост или специални отношения между двамата.

Връзката му с президента е преди всичко институционална. На 11 юни 2021 г. с указ на Путин Грехов получава званието генерал-полковник. Това е високо признание в армейската йерархия и показва, че кариерата му е достигнала върха на военната система по време на управлението на руския президент.

Той е носител на ордени "За заслуги пред Отечеството" III и IV степен, "Александър Невски" и "За военни заслуги". През септември 2026 г. участва в заседание на координационния комитет по въпросите на ПВО към Съвета на министрите на отбраната на страните от ОНД в киргизкия град Чолпон-Ата. Там е представен като заместник-председател на комитета.

Тези факти очертават Грехов като висш военен с дългогодишна кариера и достъп до стратегически чувствителни направления. Но сами по себе си те не доказват, че е бил личен довереник на Путин.

Показателен е и първият коментар от Кремъл след новината за ареста. Говорителят на президента Дмитрий Песков заяви, че не разполага с информация за задържането на генерала. Това не е официална позиция по обвиненията, а единствено заявено незнание за случая.

Нов епизод от корупционната чистка във военното ведомство

Арестът на Грехов се вписва в продължаващата серия от разследвания срещу висши руски военни и представители на Министерството на отбраната. От пролетта на 2024 г. насам под ударите на следствието попаднаха бившият заместник-министър Тимур Иванов, бившият началник на Главното управление за кадрова политика Юрий Кузнецов, генерал Вадим Шамарин и други високопоставени фигури.

Тези дела разкриха мащаба на проблемите с обществените поръчки, строителните договори, доставките и управлението на военни ресурси. При Грехов обаче все още няма публично представена версия на следствието за конкретната схема. Не е известно дали обвинението е свързано с доставки на оръжие, ремонт и модернизация на техника, обществени поръчки или друго решение в рамките на служебните му правомощия.

Именно това е големият въпрос около ареста. Човекът, който години наред е участвал в управлението на руската противовъздушна отбрана, а впоследствие е отговарял за въоръжението на Въздушно-космическите сили, вече е в следствения арест. Но докато разследващите не разкрият предполагаемата сделка и размера на подкупа, случаят остава с повече въпроси, отколкото отговори.