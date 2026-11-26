Всяко дете в САЩ ще получи акции на Space X от Илон Мъск

Най-богатият човек в света Илон Мъск обяви, че всяко дете в САЩ ще получи по две акции на SpaceX - космическата и технологична компания за изкуствен интелект, която той ръководи. Обещаното дарение се оценява на около 18 млрд. долара, съобщава "Ройтерс".

Мъск заяви в кратка публикация в социалната мрежа X, че всяко дете ще получи по една акция от компанията и още по една лично от него. Той обаче не предостави подробности за начина, по който ще бъде осъществено дарението.

В отделна публикация милиардерът уточни, че акциите на SpaceX ще бъдат прехвърлени през следващия месец. "Акцията, която лично дарявам, ще бъде прехвърлена след изтичането на ограниченията върху продажбата на моите акции през юни следващата година", поясни Мъск.

Вчера SpaceX обяви, че ще предостави по една новоемитирана акция от клас А на всеки активен към момента акаунт по програмата "Trump Accounts". Мъск ще удвои дарението, като лично предостави същия брой акции.

"Trump Accounts" е програма, насочена към американските граждани под 18-годишна възраст,

която има за цел да им осигури участие на фондовия пазар и възможност за натрупване на финансови средства още от ранна възраст. През октомври Белият дом съобщи, че са открити близо 70 милиона такива сметки.

Акциите на SpaceX приключиха борсовата търговия в сряда на цена от 127,44 долара, което оценява обещаното дарение на близо 18 млрд. долара.

От SpaceX не отговориха дали даренията на акции от страна на Мъск ще бъдат обвързани с участието в програмата "Trump Accounts".

Според Кристофър Бранкин - съветник по глобалните пазари в брокерската компания Mitrade Group, подобна инициатива би създала огромна и дългосрочна база от индивидуални акционери.

"Това осигурява незабавно ангажиране с финансовите пазари

и създава огромен потенциал от финансово грамотни клиенти за платформите за търговия, когато това поколение достигне пълнолетие", коментира той.

Още миналия месец Мъск заяви, че възнамерява да дари по една своя акция на SpaceX на всяко дете в Америка. Към юни той притежаваше приблизително 6,42 милиарда акции на компанията.

"Следващата година ще дам по една от акциите си на SpaceX на всяко дете в Америка. Това ще бъде първото от много подобни дарения", написа тогава той в X. Мъск допълни, че предоставянето на акции, представляващи дял от икономиката на бъдещето, директно на хората е правилният подход.

По-голямата част от благотворителната дейност на милиардера се осъществява чрез фондация "Мъск", която според публикувани информации разполага с активи на стойност над 14 млрд. долара.

През октомври президентът на SpaceX Гуин Шотуел и съпругът ѝ също обещаха да дарят акции

на компанията на всяко от над 2 милиона деца, включени в инициативата "Trump Accounts".

Междувременно конкурентната компания за изкуствен интелект Anthropic, която наскоро стана публична, обяви миналия месец, че ще предостави 5% от акциите си на нов фонд, предназначен за общественополезни цели.

Според компанията инициативата, оценявана на около 54 млрд. долара по текущи пазарни цени, ще осигури по-голяма гъвкавост и възможности за мащабни дарения в полза на човечеството.

Други влиятелни бизнес лидери също са изградили мащабни дългосрочни благотворителни инициативи.

Почетният председател на Berkshire Hathaway Уорън Бъфет - една от най-известните фигури в сферата на филантропията, досега е дарил приблизително 60 млрд. долара. По-голямата част от останалото му състояние, оценявано на около 150 млрд. долара, също е предвидена за благотворителни цели.

Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" е разпределила над 100 млрд. долара от създаването си през 2000 г., като част от средствата са осигурени чрез дарения от Уорън Бъфет.