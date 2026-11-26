Трагична е развръзката на продължилото няколко дни издирване на 24-годишния Билял Илиев от община Гърмен в Северна Гърция. Младият българин е бил убит, а за престъплението е признал неговият 50-годишен работодател, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА. Именно той е човекът, с когото Билял е поддържал близки приятелски отношения и който е кръстник на едно от децата му.

Работодателят признал за убийството

Според гръцката държавна телевизия 50-годишният мъж е признал, че е убил българина заради лични спорове. За укриването на тялото му е помогнал друг мъж на 23 години.

Билял често пътувал до района на Като Неврокопи за краткосрочни трудови ангажименти в животновъдството. При последното си посещение той трябвало да получи дължима сума от работодателя си.

При първоначалните разпити пред гръцката полиция работодателят твърдял, че е предал парите на младия българин, след което двамата се разделили.

Доверил се на кръстника на детето си

Само часове преди трагичната новина близките на Билял продължаваха да се надяват, че той е жив. Те разказаха за изключително близките отношения между младия мъж и неговия гръцки работодател.

"Много близки бяха. Едното от малките деца на Билял, което е на няколко години, също се казва Йорго", разказа Юлиан Герасимов.

По думите му именно работодателят се обадил на Билял, за да му съобщи, че може да отиде да получи парите си.

Близките настояваха за отговори

Изчезването на младия баща предизвика силно напрежение сред жителите на община Гърмен. Негови близки и познати заминаха за Гърция, за да участват в издирването, а вчера протестираха пред полицейското управление в Като Неврокопи с настояване властите да ускорят разследването.

Микробусът на Билял бе открит край Като Неврокопи. В издирвателната операция участваха служители на полицейската дирекция в Драма, местното полицейско управление и специално обучени кучета.

Гръцката държавна телевизия засега не съобщава повече подробности за обстоятелствата около убийството.