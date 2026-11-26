Британската полиция проведе специализирана операция срещу предполагаема организирана престъпна група, ръководена от българско семейство в Лондон. Четирима души, сред които трима български граждани, бяха арестувани по подозрение в притежание на наркотици от клас А с цел разпространение. Акцията е резултат от продължило месеци разследване на Скотланд ярд, съобщава "Дейли мейл", чиито журналисти получиха достъп до полицейската операция.

Кутия за обувки, пълна с пари

Полицаите атакували едновременно два жилищни имота в Северен Лондон, разположени на по-малко от километър един от друг. И двата адреса са свързани според разследващите с предполагаема престъпна организация, занимаваща се с разпространение на кристален метамфетамин.

В единия имот служителите открили пакети с вещество, наподобяващо метамфетамин, десетки кутии цигари, медикаменти и документи с имена и числа. Сред иззетите доказателства е и детска кутия за обувки, пълна с банкноти, за които се предполага, че са приходи от продажбата на наркотици.

Двама българи и една българка са арестувани. При претърсването на втория имот е задържан още един мъж, а полицаите са открили оръжия, боеприпаси и вещество от групата на нитазените - изключително опасни синтетични опиоиди. Към момента на публикуването на репортажа на задържаните все още не са повдигнати обвинения.

Сигнали от граждани помогнали на полицията

Полицейският инспектор Джейк Банджи от районното командване на Северен Лондон открои приноса на местните жители, чиито сигнали са подпомогнали разследването. Той обясни, че информацията от гражданите се проверява внимателно, преди да бъде представена пред магистратите за получаване на разрешение за обиск.

"Независимо дали внасяте, разпространявате или произвеждате наркотици, ще ви открием и ще ви подведем под отговорност", заяви инспекторът пред "Дейли мейл".

Според британското законодателство за разпространение и производство на наркотици от клас А максималното наказание е доживотен затвор, глоба без определен горен размер или и двете.

Тревожен ръст на употребата на метамфетамин

Доклад на британското вътрешно министерство, публикуван на 14 октомври 2026 г., разкрива обезпокоителна тенденция. Анализът на отпадъчните води в 16 постоянно наблюдавани района на Англия показва увеличение на прогнозната консумация на метамфетамин със 74% спрямо 2021 г. и с 8% спрямо 2025 г.

Наблюдаваните обекти обхващат около 22% от населението на Англия, като сред районите със сравнително високи нива на употреба се открояват Лондон и югоизточната част на страната.

По данни, цитирани от "Дейли мейл", броят на регистрираните престъпления, свързани с кристален метамфетамин, в Англия и Уелс се е удвоил между 2020/2021 и 2025/2026 г.