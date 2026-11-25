Католическата църква обмисля канонизирането на американката Мери Мидълтън, която почина от мозъчен тумор на 18 години. Така тя може да стане първата светица, родена в поколението Z, пише списание People.

Инициаторът е архиепископ Нелсън Перес от Филаделфия, а църковните представители вече изучават биографията на момичето, нейните записи и свидетелства за възможни чудеса.

Мидълтън е родена през 2002 г. и живее в Пенсилвания. Още от ранна възраст тя се занимавала с благотворителност: помагала на възрастни, събирала подаръци за нуждаещите се и посещавала домове за възрастни хора.

В същото време, според близките ѝ, Мария била обикновено момиче - обичала песните на Тейлър Суифт, танци, животни и шеги.

Диагностицирана била с тежката диагноза на 16-годишна възраст, но дори по време на болестта си тя не се отказала от доброволчеството и успяла да посети Уганда с благотворителна мисия. Починала е през 2020 г.

След смъртта й, гробът ѝ в Пенсилвания се превръща във всекидневно място за молитва. Някои посетители твърдят, че са били изцелени от болките си. Католическите епископи възнамеряват да проверят тези свидетелства.

Родителите на момичето признават, че все още не могат напълно да разберат какво точно се случва. Сред бележките на дъщеря им те намират последните ѝ думи – "Мисли за надеждата."

Тази фраза по-късно става името на благотворителна фондация, създадена в памет на Мария.