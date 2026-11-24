След пет години на пълно мълчание между принцовете Уилям и Хари идва окончателната промяна в отношенията им – от бурни конфликти към пълна дистанция. Въпреки ключовите за кралското семейство събития, включително тежките диагнози на крал Чарлз III и принцесата на Уелс, братята остават на противоположни полюси. Докато Хари публично демонстрира готовност за диалог, за бъдещия крал предателството остава непростимо, а завръщането на семейство Съсекс на британска земя само отваря стари рани. Според кралски биограф, братята са разбрали, че могат да живеят един без друг. „Хари никога не е смятал, че има за какво да се извинява“, споделя Кристофър Андерсън пред Fox News Digital. „Уилям – също. Помирението просто не е на дневния ред. Не би трябвало да е изненада, че за Уилям действията на Хари са предателство не само към кралското семейство, но и към самата институция“, продължава той. Относно неочакваното завръщане на семейство Съсекс във Великобритания Андерсън отбелязва, че няма как да продължат оттам, докъдето бяха стигнали преди да напуснат Лондон през 2020 г. Само сипват сол в незарасналата рана. „Уилям и Хари са изключително силни и инатливи мъже, които, за съжаление, през последните години разбраха, че могат да съществуват самостоятелно. Ако смъртта на баба им, кралица Елизабет, коронацията на баща им и битката с рака както на краля, така и на принцесата на Уелс не успяха да ги сближат, е много трудно да си представим какво изобщо би го направило.“

Смята се, че за последен път Уилям и Хари са разговаряли на погребението на кралица Елизабет през септември 2022 г. Хелена Чард споделя пред Fox News Digital, че за принца на Уелс е невъзможно да прости на брат си, че го е оставил да се справя сам с всички задължения. Журналистката, която описва Хари като някогашното „вярно рамо“ на Уилям, допълва: „Огромният стрес и болката не могат да бъдат простени.“ През октомври в подкаста One More Question на GQ Хари заяви, че е отворен за помирение. Кралският анализатор Хилари Фордуич е категоричен: „Уилям е все така бесен от предателството на брат си заради обидите и щетите, които той нанесе на семейството. В двора вече никой не вярва на херцозите на Съсекс, а те не искат официално да признаят вината си и да се извинят.“

Приятел на Уилям споделя пред The Sunday Times: „Най-впечатляващо е, че той просто не повдига темата. Преди семейните проблеми заемаха голяма част от мислите му. Отношенията им бяха много близки и той беше истински съкрушен. Сега обаче не позволява това да му влияе. Тъжно е, но за самия него е много по-здравословна позиция.“ Кралският историк Аманда Форман отбелязва пред People, че раздорът между Уилям и Хари е прераснал „от гореща в много, много студена война“. Кралският биограф Ръсел Майърс добавя: „Кралят има право на свои отношения с Хари, Меган и децата им, но Уилям няма да поддържа никакви контакти с тях – нито служебни, нито лични. Уилям и Кейт твърдо отстояват, че техният фокус трябва да бъде върху собственото им семейство, но върху тях неизбежно ще има натиск за начина, по който занапред ще общуват с Хари, Меган и децата им.“

Кралският биограф Андрю Мортън коментира пред Vanity Fair: „Между Уилям и Хари винаги е имало търкания, още преди Меган да се появи – от това кой да получи по-голямата стая в Балморал до техните благотворителни организации. Но сега това напрежение е по-силно от всякога. Двамата брата са на двата полюса. Със завръщането у дома Хари промени целия сюжет. Мисля, че над Уилям ще бъде упражнен натиск да бъде по-мъдрият и да прости на брат си, но според мен този момент е все още много далеч.“