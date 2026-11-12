Меган Маркъл съкрушена от обвиненията срещу баща си

Семейната драма на Меган Маркъл придоби неочаквано тежък обрат. Баща ѝ, 82-годишният Томас Маркъл, срещу когото са повдигнати федерални обвинения в САЩ, остава в ареста след нарушение на условията за освобождаването му.

Бившият холивудски специалист по осветление беше задържан на 6 ноември във Флорида по обвинение за притежание на материали, свързани със сексуално насилие над деца. Разследването започва след информация за подобни материали, открити сред негови вещи във Филипините.

Последвалите действия на ФБР отвеждат следователите до два склада в района на Лос Анджелис, които Маркъл е наемал от 2008 г.

При претърсванията агентите изземват приблизително 78 предмета, сред които фотографии, негативи, диапозитиви и книги със съмнения за съдържание, свързано със сексуално насилие над деца.

Според официалните съдебни документи част от намерените изображения показват мъж, идентифициран от свидетел като Томас Маркъл, заедно с непълнолетни момичета.

Обвиненията са особено тежки, но вината на Маркъл предстои да бъде установена от съда. Той отрича да е извършвал престъпленията, за които е обвинен.

Свалил електронната гривна и отново попаднал зад решетките

След първоначалния си арест на 6 ноември Томас Маркъл се явява пред федерален съд в Тампа.

Съдът разрешава освобождаването му при определени ограничения, включително домашно наблюдение чрез електронна гривна.

Само няколко дни по-късно обаче ситуацията се променя.

Според федералните прокурори Маркъл сваля устройството за електронно наблюдение рано сутринта на 9 ноември.

На следващия ден съдия отменя освобождаването му и разпорежда той да бъде върнат в ареста до следващо съдебно решение.

Предвид възрастта и здравословното му състояние е назначена и оценка, която трябва да установи дали е способен да разбира съдебното производство и да участва в защитата си.

Маркъл има сериозни здравословни проблеми. През последните години е преживял инсулти, а през 2025 г. е претърпял ампутация на част от левия крак.

Преди ареста си е пребивавал в специализирано заведение за възрастни хора във Флорида.

Ако бъде признат за виновен по повдигнатото федерално обвинение, може да получи наказание до 20 години затвор.

„Дълбоко съм разстроена“

Меган Маркъл не е направила ново публично изявление след ареста на баща си.

Още през октомври обаче, когато обвиненията срещу него започват да придобиват публичност, тя нарушава мълчанието си.

В официално изявление херцогинята на Съсекс казва, че е дълбоко разстроена от появилата се информация и мислите ѝ са с всички деца, които може да са пострадали.

Тогава разкрива и нещо, което дотогава не е било известно на широката публика.

По думите ѝ още през 2018 г. е получила информация за тревожни обвинения срещу баща си.

Писмо с подобни твърдения било изпратено до лондонската полиция и службата, която отговаря за охраната на членове на кралското семейство.

Меган разказва, че документът впоследствие ѝ бил предоставен и тя получила уверение, че съдържащите се в него твърдения се проверяват.

Това, според собствените ѝ думи, е било важна причина за решението да прекрати отношенията си с баща си.

Защо Арчи и Лилибет никога не срещнаха дядо си?

Меган и принц Хари имат две деца – принц Арчи и принцеса Лилибет.

Томас Маркъл никога не се е срещал с тях.

Дълго време отношенията между баща и дъщеря бяха представяни в британските таблоиди предимно като семейна вражда, разгоряла се около сватбата на Меган и Хари през 2018 г.

Сега херцогинята настоява, че решението ѝ да държи децата си далеч от техния дядо е имало много по-сериозно основание.

Тя обяснява, че е искала да ги предпази и че е разчитала компетентните органи да предприемат необходимите действия за защитата и на други деца.

Меган изразява надежда случаят да бъде разследван докрай, а безопасността на децата да остане основен приоритет.

Междувременно британската полиция потвърди, че е получила писмо със сериозни обвинения срещу Томас Маркъл през 2019 г.

Това се различава от годината, която Меган посочва по спомен. Нейни представители впоследствие заявяват, че официалните полицейски записи трябва да се приемат за меродавни.

Полицията проверява и начина, по който е обработена информацията, включително защо съдържанието на писмото не е било предадено на други правоохранителни органи.

Осем години семейна вражда

Меган Маркъл и баща ѝ не поддържат отношения от 2018 г.

Разривът между тях става публичен непосредствено преди сватбата ѝ с принц Хари в замъка Уиндзор.

Тогава Томас Маркъл участва в инсценирани папарашки снимки, а впоследствие се отказва да присъства на церемонията, като посочва здравословни причини.

В крайна сметка до олтара Меган е придружена от тогавашния принц Чарлз.

След сватбата отношенията между нея и баща ѝ продължават да се влошават.

Томас многократно дава интервюта за британските медии, в които изразява огорчението си от прекъснатата връзка.

През 2019 г. съдържанието на лично писмо, изпратено му от Меган, става публично достояние чрез британски таблоид. Това впоследствие води до съдебен спор за нарушена неприкосновеност на личната кореспонденция, спечелен от херцогинята.

През годините Меган рядко коментира баща си публично.

Когато през 2025 г. той претърпява тежка операция и ампутация, тя отново установява контакт с него чрез писмо.

Това обаче не води до трайно помирение.

Собственият му син подал сигнал за снимките

Новото разследване започва след информация, предоставена от Томас Маркъл-младши, син на обвиняемия и полубрат на Меган.

Според медийни публикации той открива подозрителни материали сред вещите на баща си във Филипините.

Това води до действия на местните власти и впоследствие до намесата на американските федерални служби.

По-късно разследващите установяват съществуването на складовете в района на Лос Анджелис.

От американското Министерство на правосъдието уточняват, че обвинението срещу Томас Маркъл е за притежание на материали със сексуално насилие над деца.

Самият той категорично отхвърля обвиненията.

В интервю през октомври заявява, че е шокиран и огорчен от твърденията на сина си и че никога не би извършил действията, в които е обвиняван.

Меган се появи с Хари в Брюксел, но не произнесе реч

На 10 ноември херцогинята на Съсекс направи първата си публична поява след ареста на баща си.

Тя придружи принц Хари в Брюксел за откриването на мемориална инсталация, посветена на деца, чиито животи са били засегнати трагично от вреди в интернет.

Меган трябваше да произнесе реч, но се отказа от публичното изказване.

Според източници, цитирани от People, случващото се около баща ѝ се отразява тежко на емоционалното ѝ състояние.

По време на събитието Хари говори за отговорността на технологичните компании да предпазват децата от онлайн заплахи.

Меган остана до него и се срещна с родители, загубили децата си след преживени форми на онлайн насилие и тормоз.

Пред People близък до херцогинята източник разказва, че тя се старае да се съсредоточи върху децата си, семейството и работата си.

Това ѝ помага да преминава през трудния период.

Докато разследването продължава, Меган остава категорична по въпроса, който постави в публичното си изявление през октомври – че най-важни трябва да бъдат справедливостта и защитата на децата.