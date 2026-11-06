Арестуваха бащата на Меган Маркъл!

Ах, Хари, мили Хари! Принцът се прибра в родината, но донесе и скандал, свързан с благоверната му.

Бащата на херцогинята на Съсекс Меган Маркъл – 82-годишният Томас Маркъл-старши, е арестуван от агенти на ФБР във Флорида във връзка с разследване за предполагаемо притежание на материали, показващи сексуално насилие над деца.

Новината беше съобщена първоначално от британския „Дейли мейл“, а впоследствие потвърдена пред CBS News от трима източници, запознати със случая. Ройтерс също получи потвърждение за ареста от представител на американското Министерство на правосъдието.

Според „Дейли мейл“ федерални агенти са задържали Маркъл в дом за възрастни хора в Лейкланд, щата Флорида. Публикувани от британските издания „Дейли мейл“ и „Сън“ фотографии показват възрастен мъж в инвалидна количка, с белезници и заобиколен от служители на ФБР.

Асошиейтед прес съобщава, че арестът е извършен сутринта на 6 ноември в района на Тампа.

Разследването се води и във Филипините

По информация на CBS News американското разследване е свързано с твърдения, че Томас Маркъл е притежавал изображения, съдържащи сексуално насилие над деца.

Случаят остава под съдебна тайна, посочва един от източниците на телевизията.

Засега не е ясно какви конкретни обвинения са повдигнати официално срещу Маркъл.

През октомври властите във Филипините започнаха разследване, след като синът му Томас Маркъл-младши съобщи, че е намерил предполагаеми незаконни изображения сред вещите на баща си в бившия му дом в град Себу.

По-късно филипинските правоохранителни органи потвърдиха, че са открити подозрителни материали при проверка на електронни устройства.

Появиха се съобщения и за намерено подобно съдържание в складово помещение в Мексико, свързвано с Маркъл.

Разследващите продължават да установяват произхода и собствеността на материалите, както и дали други лица имат отношение към случая.

Самият Томас Маркъл категорично отрича всички обвинения.

Пред британския „Дейли мейл“ той ги нарече „отвратителни лъжи“ и заяви, че никога през живота си не е изтеглял подобни изображения.

Меган Маркъл: Дълбоко съм разстроена

Още през октомври, когато обвиненията срещу баща ѝ станаха публично известни, Меган Маркъл разпространи изявление, в което призна, че новината я е потресла.

„Дълбоко съм разстроена от информацията, която излезе наяве през последните 24 часа, и мислите ми са с всички деца, които може да са пострадали“, заяви херцогинята на Съсекс.

Тя разкри също, че години по-рано е научила за писмо, съдържащо сериозни и тревожни твърдения срещу баща ѝ, което е било изпратено до лондонската полиция.

Според Меган тогава е получила уверения, че властите разследват сигнала.

Изявлението ѝ хвърля нова светлина и върху дългогодишното отчуждение между нея и Томас Маркъл.

„Исках да защитя децата си“

Отношенията между Меган и баща ѝ се влошиха публично още преди сватбата ѝ с принц Хари през май 2018 г.

Томас Маркъл не присъства на церемонията в замъка Уиндзор. През следващите години той многократно говореше пред медиите за конфликта с дъщеря си, а двамата почти прекратиха контактите си.

В изявлението си от октомври Меган обясни причините за дистанцията, която е запазила от баща си.

„Надявам се сега да стане ясно, че въпреки изопачаването на фактите през годините от определени медии, дистанцията между мен и баща ми и решението ми да не му позволявам да контактува с децата ни имаха една-единствена причина – да ги защитя“, посочи тя.

Меган и принц Хари имат две деца – принц Арчи и принцеса Лилибет.

Какво предстои?

На този етап не е известно дали Меган Маркъл е била предварително уведомена за ареста.

Представител на херцогинята не е коментирал новото развитие пред списание „Пийпъл“.

ФБР също не е разпространило подробна официална информация за задържането и евентуалните обвинения.

Разследването продължава, като американските власти работят паралелно с институциите във Филипините.