Първо роди бебето, после каза „Да“! Болница се превърна в сватбена зала

Кели Хатфийлд и Рандъл „Ар Джей“ Дейвис имали съвсем различни планове за сватбения си ден. Пръстените били купени, документите – готови, а датата – определена. Но най-малкият член на бъдещото семейство решил да промени програмата.

Вместо да се отправят към сватбената церемония, двамата се озовали в болницата. Кели получила родилни болки и скоро на бял свят се появила дъщеричката им Рути Джейн.

Младите родители обаче не искали да се отказват от сватбата си. И тогава служителите на медицинския център „Пидмонт Картърсвил“ в американския щат Джорджия решили да им помогнат.

Един въпрос поставя началото на необикновена сватба

Кели и Рандъл планирали да сключат брак на 9 октомври 2026 г., преди да посрещнат първото си дете.

Когато обаче Кели постъпила в болницата, за да роди, плановете им се променили.

Те вече имали брачно свидетелство и сватбени халки. Оставало само да намерят човек, който да извърши церемонията.

Тогава Рандъл се обърнал към един от доброволците в болницата с необичаен въпрос: има ли в лечебното заведение свещенослужител, който може да ги венчае?

Вместо просто да му даде телефонен номер, доброволецът потърсил съдействието на болничния екип, който се грижи за преживяването и комфорта на пациентите.

От този момент подготовката започнала с пълна сила.

https://www.tiktok.com/@piedmonthealthcare/video/7704382142423289102?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Медицинските сестри се превръщат в сватбени организатори

В организацията се включили служители от различни отделения, сред които екипът на родилното отделение, директорът по болничните операции Фийби Щайбер и болничният капелан Чък.

Те успели да превърнат едно от помещенията в импровизирана сватбена зала.

Осигурили украса, торта и празничен пунш. Поканили близките на двойката, а към тържеството се присъединили и медицински служители.

На церемонията присъствали също главната медицинска сестра Джан Тидуел и други представители на болницата.

Разбира се, най-специалният гост била новородената Рути Джейн, която вече можела да присъства на сватбата на собствените си родители.

Капеланът Чък извършил церемонията, а Кели и Рандъл разменили брачните си клетви пред близки и хората, помогнали за появата на дъщеричката им.

„Почти никой не успя да сдържи сълзите си“

За служителите на медицинския център церемонията се превърнала в един от най-вълнуващите моменти в работата им.

„Почти никой в стаята не успя да сдържи сълзите си“, разказва Дебра Хайфийлд, мениджър на отдела за обслужване на пациентите.

„Това беше една от най-милите и искрени сватби, на които някога сме присъствали“, добавя тя.

Служителите на болницата били не по-малко развълнувани от младото семейство. За тях случилото се показало, че грижата за пациентите понякога надхвърля медицинските процедури.

„Сбъднаха мечтите ни“

По-късно медицинският център споделил снимки от сватбата във Facebook, а на 4 ноември публикувал и видео в TikTok.

„Първо посрещнаха на света своето момиченце. После си казаха „Да““, гласи посланието към видеото.

От болницата допълнили, че грижата за пациентите означава и да бъдат до тях в моментите, които имат най-голямо значение.

„Две прекрасни начала за едно растящо семейство. Поздравления, Кели и Ар Джей!“, написали служителите.

Самата Кели също оставила трогателен коментар под публикацията.

„Благодарим ви на всички! Наистина сме толкова благословени“, написала младата майка.

„Екипът на „Пидмонт“ беше невероятен. Те наистина сбъднаха мечтите ни. Помогнаха да се роди нашето здраво, щастливо, сладко бебе и подариха на мен и съпруга ми сватбата, за която мечтаехме. Никога няма да забравим това.“

Два празника в един ден

В официалното си съобщение от 12 октомври болницата разказва, че всичко е започнало от един обикновен въпрос, отправен към доброволец.

Той обаче поставил началото на нещо много по-голямо.

„В един необикновен ден Кели и Ар Джей посрещнаха дъщеря си Рути Джейн и станаха съпруг и съпруга, заобиколени от общност от медицински специалисти, които показаха, че грижата, състраданието и човешката връзка са в сърцевината на всичко, което правим“, посочват от медицинския център.

За младото семейство денят, който трябвало да бъде посветен на сватбата, се превърнал в двоен празник.

И когато един ден Рути Джейн разглежда сватбените снимки на родителите си, ще може да каже нещо, с което малко деца могат да се похвалят: присъствала е на сватбата на мама и татко още в първия ден от живота си.