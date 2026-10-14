Брад Пит влюбен до уши в Париж! Хвана Инес за ръка и превърна улицата в моден подиум

Париж отново се превърна в декор на любовна история, достойна за Холивуд. Този път главните герои са Брад Пит и Инес де Рамон, които бяха уловени от папараци да се разхождат хванати за ръце след романтична вечер във френската столица.

Двамата посетиха концерт на британския певец Джеймс Блейк в прочутата зала „Льо Гран Рекс“ на 12 октомври. А когато излязоха оттам, 62-годишният актьор и 33-годишната дизайнерка на бижута изглеждаха повече от щастливи заедно.

Освен с нежните жестове, двойката привлече вниманието и с облеклото си. Брад очевидно е решил, че есента не е причина да се откаже от цветовете. Той се появи със сако в синьо-зелен нюанс, ярки панталони в цвят магента и очила.

Инес пък заложи на контраст – светло пухкаво палто, бяла блуза и черни кожени панталони.

Двамата вървяха спокойно по парижките улици, хванати за ръце, и не скриха усмивките си от фотографите.

Любов, която започна на концерт

Любопитното е, че музиката има специално място в историята на тази двойка.

Брад и Инес бяха забелязани за първи път заедно през ноември 2022 г. на концерт на Боно в Лос Анджелис. Тогава източници, близки до дизайнерката, разкриха, че двамата вече се срещат от няколко месеца, след като били запознати от общи приятели.

Оттогава връзката им постепенно става все по-сериозна.

През септември 2024 г. те направиха официалния си дебют като двойка на червения килим на кинофестивала във Венеция. А през октомври 2025 г. източник на People съобщи, че вече живеят заедно в нов дом.

Тази година двамата бяха забелязани на гръцкия остров Хидра, където актьорът снимаше филма „The Riders“. През септември се появиха заедно и на Откритото първенство на САЩ по тенис в Ню Йорк.

Само три дни преди романтичната вечер в Париж Брад и Инес блеснаха на благотворителната церемония „The Albies“ в Лондон, организирана от фондацията на Джордж и Амал Клуни.

Брад няма намерение да забавя темпото

Докато личният му живот изглежда все по-спокоен, професионалният график на холивудската звезда остава натоварен.

През септември по кината излезе приключенският трилър „Heart of the Beast“, в който Пит изпълнява главната роля.

На 25 ноември предстои премиерата на „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“, където актьорът отново влиза в ролята, донесла му „Оскар“ за „Имало едно време в Холивуд“. Сценарият е на Куентин Тарантино, а режисьор е Дейвид Финчър.

Пит подготвя и продължение на зомби хита „Световна война Z“.

Но между снимачните площадки, премиерите и червените килими актьорът очевидно намира време и за любовта. И съдейки по последните снимки от Париж, поне засега Брад Пит предпочита една съвсем различна главна роля – на влюбен мъж, който просто иска да държи любимата си за ръка.