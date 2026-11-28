Когато баща отговори на съобщение с думата „Slay“ („Разби ги!“), става ясно, че влиянието на двете му дъщери от поколението Z най-после си е казало думата.

Много жаргонни изрази имат дълга история и произлизат от сравнително затворени общности и субкултури. Поколението Z (родените приблизително между 1997 и 2012 г.) и поколението Алфа (родените приблизително между 2012 и 2025 г.) обаче ги възприемат, променят и популяризират чрез социалните мрежи.

Например употребата на „slay“ в съвременната попкултура води началото си от балрум и драг сцените на чернокожите, латиноамериканските и ЛГБТК+ общности през 70-те и 80-те години на миналия век.

Езиковите институции също признават колко важна роля играе жаргонът в ежедневното общуване. Доказателство е изборът на „mogging“ за дума на годината от речника „Колинс“. В краткия списък за дума на годината на Оксфорд пък попадат два популярни разговорни израза-„doomerism“ и „slopaganda“, наред с две думи от общоупотребимия език.

Според Тони Торн, директор на Архива за жаргон и нов език към Кингс Колидж в Лондон, жаргонът ни показва какво вълнува хората и какво е важно за младите поколения.

Джонатан Дент, старши редактор на Оксфордския речник на английския език, уточнява, че тазгодишните предложения всъщност не са толкова тясно свързани с поколението Z и не се вписват напълно в езиковата категория „жаргон“.

„И „doomerism“, и „slopaganda“ имат разговорно звучене, но употребата им не следва моделите на общуване в затворени групи и кодирания смисъл, които обикновено свързваме с жаргона“, обяснява той пред Би Би Си.

Според Тони Торн младите хора подхождат към езика с голяма изобретателност.

„Това много прилича на поезията или литературата по начина, по който се играе с идеи и се изграждат думите“, казва той. „Жаргонът ни показва какво хората наистина мислят и правят и какво е важно за младите поколения.“

Ето кои са някои от най-популярните думи и изрази на поколенията Z и Алфа през 2026 г. и какво всъщност означават.

Аура, точки за аура и „лов на аура“ (Aura, aura points, aura farming)

Аурата на човек описва неговото излъчване, самоувереност и доколко околните го възприемат като „готин“.

„Точките за аура“ са шеговит начин това да се измерва. Ако направиш нещо впечатляващо, печелиш точки. Ако се изложиш или постъпиш глупаво, губиш ги.

„Aura farming“ пък означава някой да полага прекалено големи усилия да изглежда готин и впечатляващ.

Границата между естествения чар и престараването се оказва доста тънка.

Могинг (Mogging)-когато засенчиш всички останали

Думата „mogging“ произлиза от среди, свързани с т.нар. маносфера-онлайн общности, съсредоточени около определени представи за мъжествеността и отношенията между половете.

В основата ѝ стои съкращението AMOG-„алфа мъжкарят в групата“.

С течение на времето значението се разширява. Днес „могинг“ означава някой да превъзхожда, да засенчва или да надминава друг човек, най-често с външния си вид, стил и самоувереност.

Употребата на думата се е увеличила с 210% през тази година.

„Думите пътуват далеч отвъд общностите, които са ги създали, и хората могат да възприемат някой израз, без изобщо да познават произхода му. Това не заличава историята му, но означава, че трябва да обръщаме внимание на действителната му употреба, преди да приемем, че човекът, който го използва, споделя целия светоглед, стоящ зад него“, казва пред Би Би Си Грант Барет, лингвист, лексикограф и съводещ на предаването „A Way with Words“.

Уимзи (Whimsy)- изкуството да се радваш на малките неща

„Whimsy“ вече е повече от дума. Превърнала се е в начин на живот.

Представете си романтичната естетика „cottagecore“, детското удивление пред света и желанието да превърнеш обикновеното всекидневие в нещо красиво.

Тази изпълнена с оптимизъм тенденция отразява стремежа към игривост, лекомислие и малко повече фантазия.

Тя обхваща най-различни занимания-от носенето на дрехи в ярки цветове и отказа от екраните в полза на традиционни ръчни дейности като плетенето до съвсем ексцентрични развлечения.

Пример са двата рицарски турнира с електрически велосипеди, проведени през октомври в Лондон-едно типично английско проявление на „уимзи“.

На практика поколението Z е създало своя версия на „оптимизма на милениалите“-понятие, обобщаващо положителните настроения сред поколението на милениалите (днес на възраст между 30 и 45 години) след президентските избори в САЩ през 2008 г.

Оттам идва и алтернативното изписване на тенденцията-„WhimZ“, с намигване към поколението Z.

„Понякога младите хора просто вдъхват нова енергия на вече съществуващи думи“, обяснява Барет.

„Не е необходимо да измислиш дума от нулата, за да почувстваш, че тя е твоя. Можеш да промениш средата, в която се използва, хората, които я употребяват, внушенията ѝ и дори удоволствието, което носи произнасянето ѝ.“

„Максинг“ (-maxxing)-манията да усъвършенстваш всичко

Живеем във време, обсебено от самоусъвършенстването. Непрекъснато търсим начини да ставаме по-добри, по-здрави, по-красиви и по-продуктивни.

Тук се появява наставката „-maxxing“.

Тя идва от английското maximising-максимизиране-и днес може да бъде добавена към почти всичко.

От „looks-maxxing“ (максимално подобряване на външния вид) и „sleep-maxxing“ (оптимизиране на съня) до „protein-maxxing“ (увеличаване на приема на протеини) и „fibre-maxxing“ (стремеж към максимален прием на фибри).

Според Dictionary.com, който избира „-maxxing“ за своя дума на годината, изразът означава да правиш нещо във възможно най-голяма степен или да го оптимизираш максимално.

Само мисълта за всичко това е уморителна.

Слоп (Slop)-боклукът, произведен от изкуствен интелект

На фона на притесненията на младите хора от разрастващото се влияние на изкуствения интелект никак не е изненадващо, че се появяват все повече презрителни названия за съдържанието, създавано с него.

„Slop“ е сред най-популярните.

В традиционното си значение английската дума обозначава помия, течни хранителни отпадъци или друга неприятна смес. Днес с нея се нарича нискокачественото съдържание, генерирано от изкуствен интелект -например изображения и видеоклипове.

Думата се използва от няколко години, но продължава да набира популярност. Някои интернет потребители дори настояват за „социални мрежи без слоп“.

Подобен е случаят със „slopaganda“- дума, образувана от „slop“ и „propaganda“.

Тя означава нискокачествена пропаганда, създадена с генеративен изкуствен интелект.

Според данните на Оксфорд относителната честота на употребата ѝ е нараснала с впечатляващите 1300% през 2026 г.

Слъдж (Sludge)-видеоклиповете, от които трудно откъсваме очи

„Sludge“ има известно сходство със „slop“, но двете понятия не са взаимозаменяеми, обяснява Грант Барет.

„Sludge“ се използва за видеоклипове, които съчетават няколко различни потока съдържание на един екран. Например някой разказва история, докато едновременно вървят кадри от видеоигра и друго зрелищно занимание, което действа успокояващо или носи визуално удоволствие.

Основната особеност на подобни видеоклипове е, че могат да предизвикат пристрастяване. Те са създадени така, че да задържат вниманието на зрителя възможно най-дълго.

Кланкър (Clanker)-подигравателното име на роботите

Не бива да пропускаме и „clanker“ -дума, появила се през 2005 г. във видеоиграта Star Wars: Republic Commando от вселената на „Междузвездни войни“.

Първоначално тя се използва като обидно название за дроидите.

Днес младите хора я употребяват подигравателно за роботи и чатботове, работещи с изкуствен интелект.

Ънк (Unc)- когато вече си „чичак“

Този израз има интересен произход.

„Важна част от историята му е афроамериканският английски, в който думи за роднински отношения могат да се използват и за хора извън буквалното семейство“, обяснява Грант Барет.

„Unc“ е съкратена форма на английското „uncle“- чичо или вуйчо.

Когато млад човек нарече някого шеговито „unc“, той намеква, че въпросният човек е старомоден, не е в крак с времето или просто е остарял.

При това действителната възраст няма особено значение. Всеки може да демонстрира поведение, достойно за „unc“.

„Не бих определил думата просто като обида със значението „стар човек“, защото така се губи привързаността, която тя може да носи. Тонът и отношенията между говорещите имат значение“, обяснява Барет.

„Когато някой те нарече „unc“, той може едновременно да те включва в близък социален кръг и да се шегува за твоя сметка.“

Тони Торн допълва, че голяма част от езика на поколенията Z и Алфа е умишлено игрив.

„По-възрастните хора трудно разбират, че много от тези изрази са иронични. Те са закачки. Целта им е просто да привлекат вниманието за момент. Може да са шега, може да са сарказъм“, казва той.

Чъд (Chud)-обида, родена от филм на ужасите

Още една обидна дума, но с изненадващо интересна история.

„Chud“ произлиза от научнофантастичния филм на ужасите от 1984 г. „C.H.U.D.“.

Заглавието е съкращение от Cannibalistic Humanoid Underground Dweller-човекоподобно подземно същество канибал. Става дума за чудовища, които живеят в канализацията на Ню Йорк.

По-късно думата е възприета от хора с леви политически възгледи като пренебрежително название за представители на крайната десница.

Днес обаче се използва много по-широко-като обида към човек, смятан за неудачник или глупак.

„Политическото значение и по-общата обидна употреба са два клона на една и съща история. Не бих предположил, че всеки млад човек, който използва тази дума, заема една и съща политическа позиция или че познава препратката към филма“, казва Барет.

„Един тийнейджър може да вдъхне нов живот на препратка от филм, заснет десетилетия преди раждането му. Не е необходимо да знае цялата история на думата, за да открие приложение за нея.“

„Коудед“ (-coded) -когато нещо ти напомня на нещо друго

Подобно на „-maxxing“, наставката „-coded“ може да бъде добавена към почти всяка дума.

От „cortisol-coded“ до „golden retriever-coded“ и „me-coded“ -тя служи за описание на човек или нещо, което въплъщава или напомня определена личност, естетика, усещане, характер или животно.

„Един старомоден синоним би бил „има излъчването на“. Това се случва непрекъснато в жаргона и в езика изобщо-всяко поколение може да измисля нови думи за едни и същи стари идеи“, отбелязва Барет.

Например „cortisol-coded“ се появява след здравословната тенденция, при която хората започват да се вманиачават по нивата на кортизол в организма си.

Кортизолът е хормон, който помага на тялото да регулира реакцията си към стреса.

Затова, когато нещо бъде определено като „cortisol-coded“, се има предвид, че предизвиква стрес, напрежение или тревожност.

Езикът на младите не е задължително да бъде възприеман от всички поколения. Както отбелязва Грант Барет, жаргонът е и средство за създаване на приятелства и изграждане на собствена идентичност.