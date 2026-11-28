Баща-Татко Магаре, майка-Мама Магаре, каста-„Животно“. Дори тези необичайни данни не попречили на електронната система за регистрация на медицински сестри в индийския щат Мадхия Прадеш да издаде официален сертификат на името на магаре.

Куриозният случай, който поставя сериозни въпроси за контрола върху квалификацията на медицинските кадри, вече се разследва от полицията, съобщава индийската новинарска агенция ПТИ.

Както отбелязва с чувство за хумор агенцията, едно магаре може и да не знае разликата между спринцовка и стетоскоп, но със сигурност не се е затруднило да получи онлайн сертификат за медицинска сестра.

В основата на необичайния експеримент стои Рави Пармар, заместник-председател на Националния студентски съюз на Индия за щата Мадхия Прадеш.

На 27 ноември той даде показания пред полицията, след като получи призовка. Пармар се яви в полицейското управление заедно с Акшай Томар, председател на студентската организация за окръг Бхопал, и предостави документи и дигитални доказателства, свързани със случая.

Медицинска сестра за 2050 рупии

За да провери надеждността на електронния портал на Съвета за регистрация на медицински сестри в Мадхия Прадеш (СРМС-МП), Пармар подал заявление от името на „Магаре СРМС-МП“.

В графата за име на бащата написал „Татко Магаре“, за име на майката – „Мама Магаре“, а като принадлежност към каста посочил „Животно“.

Въпреки очевидно абсурдните данни системата приела заявлението и обработила плащането на регистрационната такса от 2050 рупии.

На 25 септември бил издаден цифров сертификат за регистрация на медицинска сестра. Документът, носещ номер на заявление RG26103957 и регистрационни номера AI-74561 и DII-73911, е валиден до 24 септември 2031 г.

„Всеки срещнат може да се сдобие с толкова важен документ, тъй като кандидатите не подлежат на проверка“, заяви Пармар, поставяйки под въпрос надеждността на системата, на която е поверена регистрацията на специалисти в една от ключовите професии в здравеопазването.

Куриоз с тревожни последици

Пармар разказа пред ПТИ, че е подал сигнал в полицията на 1 октомври, след като установил пропуските в електронната система.

Той подчерта, че намерението му не е било да придобие фалшива регистрация, а да привлече вниманието на властите към сериозната уязвимост на портала.

Разследващият случая Рагхвендра Сингх Сикарвар съобщи, че след снемането на показанията на Пармар полицията е уведомила Съвета за регистрация на медицински сестри.

„Ще съберем доказателства и ще действаме съгласно закона“, заяви инспекторът.

По думите на Пармар до момента нито един представител на съвета не се е явил пред органите на реда.

От Националния студентски съюз на Индия настояват за цялостна техническа експертиза на процеса по електронна регистрация, както и за проверка на отговорността на длъжностните лица и служителите на съвета и на техническата агенция, която поддържа портала.