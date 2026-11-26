Какво се случва, когато от едната страна на оградата живее холивудска звезда, а от другата – друга, не по-малко известна? Оказва се, че животът на знаменитостите понякога прилича удивително много на нашия. И те си заемат кухненски уреди, ходят си на гости без предупреждение, викат съседите през оградата и се притесняват, че не са поканени на поредното парти.

В кварталите на богатите и известните подобни срещи съвсем не са изключение. Лос Анджелис, Ню Йорк и луксозният калифорнийски Монтесито са дом на десетки звезди, които споделят не само червения килим, но и ежедневието си.

Списание People събра някои от най-любопитните истории за знаменитости, живели една до друга. Ето седем, които показват Холивуд от неочаквано домашната му страна.

1. Фурната на Гуинет Полтроу

Три пъти носителка на „Оскар“ и една от най-известните актриси в света, Мерил Стрийп едва ли е свикнала да изпада в паника. Но един Ден на благодарността я изправя пред съвсем обикновена домашна катастрофа.

Точно когато трябва да приготви празничната вечеря, фурната ѝ отказва да работи както трябва.

А пуйката чака. За щастие Стрийп има забележителна съседка – Гуинет Полтроу. Двете актриси живеят в една и съща сграда в Ню Йорк.

Полтроу не е вкъщи, но любезно предоставя кухнята си на своята прочута съседка. Така Мерил успява да довърши празничното ястие.

През 2014 г. актрисата разказва случката в телевизионното предаване Live with Kelly and Michael и не пести комплиментите си за домакинските удобства на Гуинет.

По думите ѝ това е най-хубавата фурна, която някога е виждала.

Стрийп описва апартамента на съседката си като изключително красив, а преживяното остава доказателство, че дори холивудските легенди понякога се нуждаят от услуга назаем.

2. Принц Хари помолил Опра да приюти семейство патици

Когато принц Хари и Меган Маркъл се установяват в Монтесито, Калифорния, през 2020 г., сред известните им съседи е телевизионната легенда Опра Уинфри.

През 2021 г. именно тя прави широко коментираното интервю с херцога и херцогинята на Съсекс. Но отношенията им очевидно не се изчерпват с телевизионните разговори.

През 2025 г. Опра разкрива в подкаста на Кели Рипа Let's Talk Off Camera необикновена история от съседския им живот.

Една събота преди Великден Хари ѝ се обадил с неочакван проблем.

В двора на семейството се появила патица, която снесла яйца. Скоро се излюпили малки патенца, но имало затруднение – имотът на Хари и Меган не разполагал с подходящо езеро.

Затова принцът решил да потърси помощ от Опра. Попитал я дали могат да преместят патицата и малките ѝ в нейното езеро, където условията били по-подходящи.

Опра с готовност се съгласила. Така кралското семейство се озовало в градината ѝ, този път не за интервю, а за своеобразна спасителна операция на патици.

През август 2026 г. Хари и Меган се преместиха обратно във Великобритания, като запазиха дома си в Монтесито.

3. Адел влиза у Кати Пери, докато тя е по халат

Две от най-големите звезди на попмузиката се оказват и съседки.

През 2020 г. Кати Пери разкрива в интервю за британското радио Hits Radio, че живее непосредствено до Адел.

Макар и двете да имат изключително натоварени графици, понякога успяват да намерят време за съседски разговор. Кати разказва, че веднъж Адел просто почукала на вратата ѝ и влязла да я види.

Пери била по халат и изобщо не очаквала гости. Но това не я смутило. Напротив – тя описва британската певица като много земен и непринуден човек. Според Кати между двете няма място за звездни претенции.

Любопитното е, че макар да живеели толкова близо, те невинаги успявали да се виждат. Докато едната записвала албум, другата била на турне или работела по собствените си песни.

И въпреки това един спонтанен разговор на прага бил достатъчен, за да поддържат приятелски отношения.

4. Дженифър Лорънс ходела неканена у Мила Кунис и Аштън Къчър

Едно от най-забавните холивудски съседства е между Дженифър Лорънс, Мила Кунис и Аштън Къчър.

През 2015 г. Лорънс разкрива пред Vogue, че живее само през две къщи от звездната двойка.

Актрисата толкова бързо се сприятелила с тях, че започнала да ги посещава, без предварително да се обажда. Дженифър признава, че много харесва Мила и Аштън и често се отбива при тях, без да е поканена.

С типичното си чувство за хумор добавя, че двамата вероятно вече са започнали да се уморяват от неочакваните ѝ посещения. Разбира се, няма данни семейство Къчър действително да е било недоволно.

Но историята прекрасно допълва образа на Лорънс като актриса, която не се притеснява да се държи непринудено дори в компанията на най-големите имена в Холивуд.

5. Майката на Гордън Рамзи носи сандвичи на Стиви Уондър

Да живееш до музикална легенда като Стиви Уондър може да бъде вълнуващо. Но когато майка ти реши да му занесе домашно приготвен сандвич, ситуацията става още по-интересна.

Точно това се случило на прочутия британски готвач Гордън Рамзи.

В подкаста на Джо Уикс през 2020 г. той разказва, че има дом в Лос Анджелис непосредствено до този на Стиви Уондър.

Майката на Рамзи много искала да се запознае с музиканта. И един ден предложила да му занесе сандвич с чедър и традиционната британска туршия Branston.

За готвача идеята прозвучала направо немислимо. Той категорично я предупредил да не го прави.

Но случката показва нещо изключително симпатично – за майката на един от най-известните готвачи в света най-естественият начин да поздравиш прочут съсед е да му предложиш нещо за хапване.

6. Дакота Джонсън и Джими Кимъл-интервю през оградата

Когато пандемията от COVID-19 принуди телевизионните водещи да работят от домовете си, Джими Кимъл откри необичаен начин да покани гост в предаването си.

Оказало се, че актрисата Дакота Джонсън живее буквално от другата страна на оградата.

През май 2020 г. двамата записали разговор за Jimmy Kimmel Live!, като всеки останал в собствения си двор.

Така вместо в телевизионното студио интервюто се провело през оградата между къщите им.

Двамата се държали като напълно обикновени съседи, които си говорят от разстояние.

Дакота определила Кимъл като прекрасен съсед, а той ѝ върнал комплимента.

Но отношенията им имат и забавна страна.

В по-късно интервю при Дрю Баримор актрисата се пошегувала, че Кимъл и съпругата му често организират партита, на които не я канят.

Вероятно понякога дори да живееш до телевизионна звезда не гарантира покана за всички съседски събирания.

7. Адам Сандлър крещял пред портата на Конан О'Брайън

Комикът Адам Сандлър и телевизионният водещ Конан О'Брайън са приятели от години, а известно време са и съседи. Двамата често прекарват време заедно, включително гледайки спортни състезания.

Но близостта им понякога води до комични ситуации. В предаването на Хауърд Стърн О'Брайън си спомня как веднъж Сандлър се появил пред портата на дома му и започнал да вика името му.

Вместо да звънне по телефона или да изпрати съобщение, актьорът предпочел най-непосредствения начин да привлече вниманието на приятеля си. Ситуацията звучи като сцена от комедиен филм, но според Конан се е случила съвсем наистина. Двамата очевидно нямат нужда от официалности, когато искат да се видят.