Честито: Щерката на Мелани Грифит се сгоди
Дакота Джонсън има връзка с фронтмена на „Колдплей“ Крис Мартин от почти четири години
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Дакота Джонсън има връзка с фронтмена на „Колдплей“ Крис Мартин от почти четири години
Актрисата засне музикален клип на „Колдплей“
Разпознавам талант, когато го видя, заяви актьорът
Актрисата яде торта с образа на кученцето си
Дъщерята на Мелани Грифит е известна и като екоактивист
Звездата от "50 нюанса сиво" Дакота Джонсън е отново сама. Актрисата се раздели с музиканта Матю Хит. Изглежда, и двамата били претоварени с работа и...
Дакота Джонсън, която току-що се окъпа в световна слава заради участието си в скандалния филм „50 нюанса сиво", наплю кино индустрията. Крехката дъщер...
Дакота Джонсън, звездата от скандалния "50 нюанса сиво", признава, че е попрекалявала с джойнта. "Изгониха ме от училище, защото оценките ми бяха лош...
Джейми Дорнан обяви, че няма да участва в продължението на "50 нюанса сиво, като основна причина за това посочи недоволството на съпругата си - Амелия...
Дакота Джонсън призна, че си е откраднала от реквизитното бельо на "50 нюанса сиво", защото било много удобно. В еротичния филм 25-годишната дъщеря на...