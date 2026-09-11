Адам Сандлър и Леброн Джеймс в кинодует
Звездите ще снимат баскетболния филм „Hustle“
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Звездите ще снимат баскетболния филм „Hustle“
Националният съвет на кинокритиците почете звездата с приза за най-добър актьор
Кибер атаката към Холивуд в Туитър продължава
Новата им хитова комедия „Murder Mystery“ е видяна 73 милиона пъти
Адам Сандлър се намеси брутално в битката за номинациите
Звезди на Холивуд се интервюират един друг за специално издание на „Variety“
Той се завръща в студиото 24 години след уволнението си
Адам Сандлър и компания спасяват света в екшън комедията "Пиксели" Като деца през 80-те Сам Бренър (Адам Сандлър), Уил Купър (Кевин Джеймс), Лъдлоу Л...
В "Заедно по принуда" Дрю и Адам правят трети забавен дует