Къчър и Кунис лишиха децата от наследство
Те живеят привилегирован живот, а дори не го знаят, заяви актьорът
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Те живеят привилегирован живот, а дори не го знаят, заяви актьорът
Мила Кунис и Аштън Къчър очакват син, съобщава Нова телевизия, позовавайки се на изданието „Life & Style". Момченцето ще бъде второто дете на двойката...
Красавицата Мила Кунис обяви, че толкова много харесва ролята на майка, че може да спре изобщо да се занимава с кино. Преди дни стана ясно, че звездат...
Мила Кунис зарадвала Аштън Кътчър със скъп подарък за Коледа. Актрисата купила на възлюбения си ретро модел "Форд" с колекционерска стойност. Автомоби...
Тази снимка вероятно е от сватбената церемония на Къчърови
Мила Кунис и Аштън Кътчър са в очакване на близнаци, съобщава изданието OK!. От списанието разказват, че Аштън е развълнуван, защото по неговите думи...
Приятелка на Мила Кунис от детството е завела дело срещу актрисата. Искът е за кражба на пиле, което било домашен любимец на Кристина Каро. Тя и Мила...
Мила Кунис и Аштън Къчър се оженили на тайна церемония. Това призна самата актриса в интервю за тв предаване. "Кажи ми, оженихте ли се с Аштън?", поп...
Красавецът Чанинг е гущероподобен килър в "Пътят на Юпитер" С "Пътят на Юпитер" дуетът Уашовски - Анди и сестра му Лана, която някога беше Лорънс -...
Мила Кунис успя тотално да възхити кино и модните критици. Прясната майка се появи на премиерата на новия си филм "Пътят на Юпитер" и очарова всички в...
„С Мила посрещнахме малката Уайът Исабел Къчър на белия свят. Нека животът ѝ бъде изпълнен с чудеса, любов, смях, здраве, щастие, любопитство и лично...
Лос Анджелис. Холивудските звезди Мила Кунис и Аштън Кътчър са станали родители на момиченце. Кунис е родила в медицинския център "Сидърс Синай" в Лос...
Мила Кунис иска да роди бебето си вкъщи. Детето на годеницата на Аштън Кътчър ще проплаче за първи път в имението им в Бевърли хилс, което двамата нас...
Идеалната жена е с очите на Мила Кунис, косата на Кари Ъндърууд, бюста на София Вергара, краката на Блейк Лайвли и релефния корем на Риана. Това са из...
Бъдещите родители Аштън Къчър и Мила Кунис си купиха нова къща в Бевърли Хилс, която планират да превърнат в семейното им гнездо. Холивудската двойка...
Аштън Къчър и Мила Кунис, които според слуховете очакват първото си дете, планират сватба през април. Мила и Аштън искат да си кажат "да" преди бебето...
Аштън Кътчър, познат от сериала "Двама мъже и половина" ще става татко. Неговата годеница Мила Кунис наистина е бременна, потвърди списание "Пийпъл",...
Аштън Кътчър и Мила Кунис никак не се харесвали и в началото изпитвали силна неприязън един към друг. Докато работели по сериала "That 70s Show", Ашт...
Ню Йорк. 30-годишната красавица Мила Кунис ще участва в сериала "Двама мъже и половина". Половинката на главния актьор Аштън Къчър ще влезе в ролята н...
Мила Кунис организирала парти изненада за Аштън Къчър по случай 36-ия му рожден ден. Купонът бил в неговия любим ресторант в Холивуд. 30-годишната акт...