Всичко за Мила Кунис

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Мила купи кола на Аштън

Мила купи кола на Аштън

Мила Кунис зарадвала Аштън Кътчър със скъп подарък за Коледа. Актрисата купила на възлюбения си ретро модел "Форд" с колекционерска стойност. Автомоби...

20 декември | 4:10
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Съдят Мила Кунис заради пиле

Съдят Мила Кунис заради пиле

Приятелка на Мила Кунис от детството е завела дело срещу актрисата. Искът е за кражба на пиле, което било домашен любимец на Кристина Каро. Тя и Мила...

23 април | 22:00
0 коментара
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Мила Кунис пак блести

Мила Кунис пак блести

Мила Кунис успя тотално да възхити кино и модните критици. Прясната майка се появи на премиерата на новия си филм "Пътят на Юпитер" и очарова всички в...

03 февруари | 19:45
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Мила Кунис ражда вкъщи

Мила Кунис ражда вкъщи

Мила Кунис иска да роди бебето си вкъщи. Детето на годеницата на Аштън Кътчър ще проплаче за първи път в имението им в Бевърли хилс, което двамата нас...

14 септември | 6:20
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Аштън Кътчър ще става татко

Аштън Кътчър ще става татко

Аштън Кътчър, познат от сериала "Двама мъже и половина" ще става татко. Неговата годеница Мила Кунис наистина е бременна, потвърди списание "Пийпъл",...

24 март | 12:42
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Мила и Аштън не се търпели

Мила и Аштън не се търпели

Аштън Кътчър и Мила Кунис никак не се харесвали и в началото изпитвали силна неприязън един към друг. Докато работели по сериала "That 70s Show", Ашт...

19 март | 17:52
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Мила Кунис чака пръстена

Мила Кунис чака пръстена

Мила Кунис организирала парти изненада за Аштън Къчър по случай 36-ия му рожден ден. Купонът бил в неговия любим ресторант в Холивуд. 30-годишната акт...

13 февруари | 18:59
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