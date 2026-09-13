Стиви Уондър напуска Motown Records
Изпълнителят издава за първи път от 4 години две нови песни
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Изпълнителят издава за първи път от 4 години две нови песни
Певецът втрещи света с новината, че чака тризнаци - има още 8 Стиви Уондър е жива легенда в музиката, но да разплетеш семейните му работи, колко брак...
Душата на соул жанра Стиви Уондър и годеницата му ще станат родители на тризнаци. Източници на американското издание National Enquirer съобщават, че 4...