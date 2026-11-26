Поредна порция бисери поднесоха участничките в онлайн риалитито „Свекървата", част от продукцията "Ергенът". Този път момичетата се затрудниха с въпрос, свързан с българската история.

По време на изпитанието, в което кандидатките за сърцето на ергена Илиян трябваше да отговарят на въпроси на неговата майка,

те бяха попитани къде е роден Васил Левски.

Четири от участничките посочиха Котел, а една – Калофер, родния град на Христо Ботев. Други три изобщо не успяха да дадат отговор.

Едва четири от общо 12 момичета отговориха правилно, че Апостола на свободата е роден в Карлово.

Географските и историческите познания на участничките вече станаха повод за любопитни ситуации в предаването, пише България Днес.

В същото изпитание попфолк певицата Тереза посочи Еверест като най-високия връх в България.