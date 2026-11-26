Някои хора цял живот мечтаят да спечелят от лотарията. Други успяват веднъж и повече не вярват, че подобен късмет може да се повтори. Но за американец от Северна Каролина невероятното се случи за втори път само в рамките на четири години.

Лирой Бланго от град Грийнвил спечели 407 105 долара от лотарията Fast Play на 22 ноември. През март 2022 г. той вече беше прибрал 109 383 долара от същата игра.

Така общата стойност на двете му печалби достигна внушителните 516 488 долара преди данъци.

„Пак се случи!“, възкликнал Бланго, когато разговарял с представители на лотарията в Северна Каролина.

Билет за 20 долара му донесе цяло състояние

Всичко започнало от покупката на лотариен билет в магазин Wawa на улица „Норт Мемориъл Драйв“ в Грийнвил.

Бланго избрал билет за 20 долара от играта Bingo Multiplier.

По това време натрупаният джакпот бил 207 105 долара. Но според правилата на играта билетът за 20 долара давал право на целия прогресивен джакпот плюс допълнителни 200 000 долара.

Точно тази комбинация донесла на американеца общо 407 105 долара.

Когато осъзнал какво се е случило, едва успял да се задържи на краката си.

„Краката ми малко се разтрепериха. Мисля, че направо се подкосиха“, разказал той.

Вълнението било толкова силно, че през следващата нощ почти не мигнал.

„Не съм спал. Цяла нощ бях буден“, признал щастливецът.

Не губил време да си прибере парите

Бланго разбрал, че е спечелил в неделя, 22 ноември, а още на следващия ден посетил централата на лотарията, за да получи наградата си.

След удържането на федералните и щатските данъци сумата, която реално прибрал, възлязла на 293 162 долара.

Макар да е значително по-малка от обявения джакпот, тя остава повече от два пъти по-голяма от първата му печалба преди данъци.

И новият късмет вече има конкретно предназначение.

Бланго планира да си купи автомобил, като обмисля възможността да избере пикап Dodge Ram.

Каква е вероятността да спечелиш

Според лотарията на Северна Каролина шансът за спечелване на джакпота Fast Play е 1 към 320 000.

Това прави историята на Бланго особено необичайна, макар двете печалби да не означават, че той притежава някаква тайна за успех в хазартните игри.

След като печелившият билет бил отчетен, прогресивният джакпот започнал да се натрупва отново. Към 24 ноември той вече надхвърлял 29 000 долара.

Организаторите напомнят и че приходите от лотарията се използват за подкрепа на образованието. През предходната година окръг Пит, където живее Бланго, е получил 13,2 млн. долара от лотарийни средства за образователни програми.

За самия Лирой обаче най-невероятното остава усещането, че една почти забравена радост от 2022 г. изведнъж се е повторила – и този път с много по-голяма сума.