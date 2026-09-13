Световен рекорд! 13-годишен извади гигантски лаврак
Тийнейджърът тежи само 7 килограма повече от рибата
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Тийнейджърът тежи само 7 килограма повече от рибата
Двамата с Мелания посетиха бедстващи хора във фургони
Шотландците се наложиха с 4:3 в контролен двубой
Президентът на Съединените щати Барак Обама обяви извънредно положение в щата Северна Каролина заради урагана Матю. Решението позволява да се предоста...
Maroon 5 отказва концерти в Северна Каролина заради антигей закон. Това е поредната група, която се включва в кампанията срещу хомофобско правило в ам...
Неизвестен извършител откри стрелба по петчленно семейство в американския град Шарлон, щата Северна Каролина. 9-годишно момиченце е загинало, съобщава...
Атланта. Двама души са загинали при стрелба в американския щат Северна Каролина, съобщава NBC News. Други петима са ранени. Стрелбата е започнала зар...
Вашингтон. Торнадо се завихри в американския щат Северна Каролина, като унищожи или нанесе тежки материални щети на около двеста къщи, съобщи телевизи...
Вашингтон. Вследствие на торнадо, извило се в американския град Белхейвън, в източната част на щата Северна Каролина, са пострадали 13 души. Кметът на...