Хиляди перли, изящна бродерия и плат, купен с купони след войната. Сватбената рокля на британската кралица днес е изложена в Бъкингамския дворец, но времето постепенно унищожава знаменитата ѝ красота.

Преди 79 години една 21-годишна принцеса прекрачва прага на Уестминстърското абатство в рокля, която ще остане в историята. На 20 ноември 1947 г. Елизабет се омъжва за Филип Маунтбатън, бъдещия херцог на Единбург. Великобритания все още се възстановява от ужасите на Втората световна война, а сватбата се превръща в дългоочакван празник за милиони хора.

Днес прочутата рокля отново може да бъде видяна в Бъкингамския дворец. Но специалистите, които се грижат за нея, предупреждават, че това вероятно е една от последните възможности да бъде показана в целия си блясък.

Причината е тревожна-близо осем десетилетия след създаването ѝ деликатната коприна е станала толкова крехка, че дори поставянето на роклята върху манекен застрашава съхраняването ѝ.

Единадесет проекта и вдъхновение от Ботичели

Създаването на роклята е поверено на Норман Хартнел, един от най-прочутите британски моделиери на своето време.

През лятото на 1947 г. той представя единадесет предложения, от които кралското семейство избира окончателния модел едва през август. Така на Хартнел и екипа му остават по-малко от три месеца, за да изработят великолепния тоалет.

Вдъхновението идва от „Пролет“ на италианския ренесансов художник Сандро Ботичели. Цветята и растителните мотиви от прочутата картина намират място върху булчинската рокля като символ на възраждането и новото начало след войната.

Роклята е изработена от сатен тип „дюшес“ в цвят слонова кост. Има дълги ръкави, изящно оформено деколте, силно подчертана талия и широка пола. Корсажът и полата са украсени с фини флорални бродерии, хиляди малки бели перли и блестящи кристали.

Особено впечатляващ е шлейфът от копринен тюл, дълъг близо четири метра, който се спуска от раменете на булката.

Дори принцесата плаща с купони

Зад разкошната рокля се крие любопитна история, която разкрива колко трудни са били годините след войната.

През 1947 г. във Великобритания все още действа купонната система за дрехи и платове. Ограниченията важат и за кралското семейство.

Елизабет получава допълнителни 200 купона, за да може да бъде изработена сватбената ѝ рокля.

Когато новината за подготовката на сватбата се разпространява, жени от цяла Великобритания започват да изпращат собствените си купони в Бъкингамския дворец, надявайки се да помогнат на бъдещата кралица.

Жестът е трогателен, но купоните са върнати на притежателките им, тъй като използването им по този начин не е позволено.

Според People стойността на роклята по онова време е била около 42 000 долара, което изданието приравнява на приблизително 613 000 долара в днешни пари.

Къде се намира роклята днес?

Историческият тоалет се съхранява от Royal Collection Trust-организацията, която се грижи за британската кралска колекция.

През годините роклята е показвана пред публика няколко пъти. През 2002 г. тя е включена в изложба по случай Златния юбилей на Елизабет II, а през 2007 г. отново е представена по повод 60-ата годишнина от сватбата ѝ с принц Филип.

През 2016 г. знаменитият тоалет е част от мащабна изложба, посветена на 90-ия рожден ден на кралицата.

Сега роклята е сред най-ценните експонати в „Елизабет II: Нейният живот в стил“, организирана в Кралската галерия на Бъкингамския дворец по повод стогодишнината от рождението ѝ.

Изложбата събира над 300 облекла, аксесоари и лични вещи, които разказват историята на една от най-разпознаваемите жени на XX и XXI век.

Заради огромния интерес експозицията е удължена до 18 април 2027 г.

Красотата, която времето отнема

Най-тъжната част от историята е свързана със самата материя.

Сесилия Оливър, специалист по консервация на текстил в Royal Collection Trust, обяснява, че роклята се разрушава с тревожна скорост въпреки внимателните грижи.

При производството на коприната са използвани калаени соли, които придават на плата характерния тежък, богат блясък. Десетилетия по-късно обаче именно тази обработка допринася за ускореното му разрушаване.

Специалистите могат да забавят процеса, но не и да го спрат.

За настоящата изложба роклята е преминала през сериозни консервационни процедури. Поставена е върху специална поддържаща мрежа, която облекчава напрежението върху стареещата тъкан.

Според Оливър вероятно наближава моментът, когато роклята вече няма да може да бъде излагана върху манекен. В бъдеще може да бъде представяна единствено в хоризонтално положение, а след време е възможно да се наложи да остане прибрана в специална защитна кутия.