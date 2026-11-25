На 59 години британската телевизионна водеща и медицински специалист Рене Хундеркамп се подготвя отново да стане майка. Тя вече има син на 37 години и дъщеря на 8, а сега очаква още едно момиченце. Новината, която съобщи изненадващо в телевизионен ефир, предизвика огромен интерес. Но радостта ѝ скоро беше помрачена от лавина от отрицателни реакции в социалните мрежи.

В интервю за британското предаване This Morning на 24 ноември Хундеркамп разкри колко тежко е преживяла нападките. Сред съобщенията, които получила, имало дори пожелание нероденото ѝ дете да умре.

„Надявам се бебето ти да умре“

Рене Хундеркамп обяви бременността си на 14 ноември, по време на живо предаване по GB News. Признанието ѝ остави останалите участници в студиото без думи. Тя съобщи, че е в 12-ата седмица и скоро ще стане майка за трети път.

След предаването започнали да пристигат хиляди съобщения. Много хора я поздравили, но други я обвинили в егоизъм и безотговорност заради възрастта ѝ.

Първоначално Хундеркамп опитала да отговаря на критиците си. Постепенно обаче нападките станали толкова ожесточени, че се наложило да се отдалечи от компютъра.

Най-болезнено било едно съобщение с думите: „Надявам се бебето ти да умре“.

Водещата разказа, че през първия ден след новината случайно се оказала без достъп до телефон и интернет, докато придружавала осемгодишната си дъщеря на състезание по батут. Едва когато се прибрала, осъзнала мащаба на негативните реакции.

Според нея хората, които я нападат онлайн, не знаят нищо за истинския ѝ живот. Те виждат само възрастта ѝ и я съдят по нея. Хундеркамп подчерта, че при срещите си лице в лице не е изпитвала подобна враждебност.

Съпругът ѝ я подкрепил в най-трудния момент

Обидите разстроили водещата толкова силно, че тя започнала да се пита дали решението ѝ да има още едно дете е правилно.

Тогава потърсила подкрепа от съпруга си Колин Натали.

Той ѝ напомнил, че никой не може да предвиди бъдещето, но двамата знаят едно-дъщеря им ще се роди в семейство, което я очаква с огромна любов.

Съпругът ѝ я уверил също, че са финансово стабилни и могат да осигурят на детето си необходимите грижи, включително ако в бъдеще някой от тях не е до него.

Именно подкрепата на близките ѝ помогнала да преодолее първоначалния шок от публичните нападки.

Защо решава да забременее отново на 59 години

Историята на Хундеркамп е необичайна и по друга причина.

Първото си дете тя ражда едва на 21 години. Тридесет години по-късно, на 51, става майка за втори път. Сега, на 59, отново очаква бебе.

Бременността е постигната чрез инвитро процедура в Полша, при която са използвани нейни яйцеклетки, замразени още когато е била на около 30 години.

По думите ѝ пътят към третата бременност не е бил лесен и е включвал неуспешни опити за ембриотрансфер.

Водещата смята, че днес разполага с нещо, което не е имала при първото си майчинство-повече житейски опит, търпение и възможност да отделя време на децата си.

Тя не отрича, че възрастта поставя сериозни въпроси, но е убедена, че желанието да даде живот на още едно дете не я прави лоша майка.

„Не мога да обещая, че ще бъда жива, когато дъщеря ми навърши 30“

В свое открито писмо, публикувано в Daily Mail, Хундеркамп коментира един от най-честите упреци-че детето ѝ може да остане без майка сравнително рано.

Тя признава, че не може да обещае, че ще бъде жива, когато бъдещата ѝ дъщеря навърши 20 или 30 години. Но поставя въпроса кой родител изобщо може да даде такава гаранция.

Според нея на 21 години е имала младостта на своя страна, но далеч по-малко разбиране за отговорностите на майчинството.

Сега, близо четири десетилетия по-късно, вярва, че натрупаните мъдрост, спокойствие и свобода ще ѝ помогнат да се радва пълноценно на времето с новото си дете.

Защо обществото съди майките, но не и бащите

Рене Хундеркамп повдигна и въпроса за различните обществени стандарти към жените и мъжете, които стават родители в по-късна възраст.

Съпругът ѝ е на 66 години, но според нея почти никой не коментира възрастта му.

Тя отбелязва, че обществото много по-лесно приема мъже, които стават бащи на 70 или дори 80 години, докато жените често са подложени на остри критики.

Водещата обясни и защо е решила да съобщи бременността си публично. Като телевизионно лице тя се опасявала, че ако сподели новината само с колеги, тя може да изтече в медиите. Затова предпочела сама да разкаже за нея, след като достигнала 12-ата седмица.

Въпреки негативните реакции Хундеркамп не съжалява за решението си. Тя и семейството ѝ очакват момиченцето с радост и надежда.