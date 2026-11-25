Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), оцени мироопазващите и хуманитарни усилия на екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп като жизненоважни.

"Екипът на президента Тръмп продължава жизненоважните мироопазващи и хуманитарни усилия", написа той в социалната мрежа X, коментирайки благодарността на Тръмп към съпругата му Мелания за нейните мироопазващи усилия в Украйна.

На 23 ноември Мелания Тръмп отбеляза, че Вашингтон продължава да работи за нови мирни споразумения относно украинската криза. На 20 ноември, в интервю за Fox News, тя изрази надежда за постигане на ново споразумение за прекратяване на огъня между Русия и Украйна преди Коледа, която се пада на 25 декември според григорианския календар. Тя също така нарече хуманитарната операция в Олешки, Херсонска област, голям успех.

В края на октомври, със съдействието на първата дама на САЩ, Москва и Киев се споразумяха за прекратяване на огъня в града, за да се даде възможност за провеждане на хуманитарната операция. Руските въоръжени сили обявиха прекратяване на огъня в Херсонска област в 4:00 ч. московско време на 27 октомври в подготовка за хуманитарната мисия в Олешки. На 30 октомври няколко десетки тона хуманитарна помощ бяха раздадени на местните жители и всички желаещи да я получат успяха да пътуват свободно до други региони на Русия и Украйна.

President Trump’s team continues its vital peacemaking and humanitarian efforts. 🕊️ — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 25, 2026



