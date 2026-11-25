Лондон е град, в който зад всяка улица се крие история. Но малко места могат да разкажат толкова много за британската столица, колкото новият музей, който отваря врати на 28 ноември в историческия квартал Смитфийлд. Проектът струва внушителните 437 милиона паунда, а посетителите ще могат да видят хиляди експонати — от древноримски находки до предмети, свързани с едни от най-известните личности на нашето време.

Това всъщност е новият дом на Музея на Лондон, чието предишно седалище затвори през 2022 г. Сега колекциите му се завръщат сред реставрираните викториански сгради на някогашния пазар Смитфийлд.

Мястото не е избрано случайно. Районът е свързан с търговията от около осем века, а сградата на стария пазар, открита през 1883 г., е проектирана от сър Хорас Джоунс — архитекта на прочутия Тауър Бридж.

След повече от десетилетие планиране и строителство пространството е преобразено в културен център, който се стреми да покаже не само величието на Лондон, но и живота на обикновените му жители.

Телефонът на кралицата, каретата на кмета и полицейската будка на Банкси

Сред най-любопитните експонати е старата телефонна централа на Бъкингамския дворец, изведена от употреба през 1970 г. Тя се представя пред музейната публика за първи път.

До нея посетителите ще открият позлатената държавна карета на лорд-кмета на Лондон, изработена през 1757 г. Тя продължава да участва в традиционните градски церемонии.

Напълно различен дух носи полицейска будка, изрисувана с пирани от загадъчния уличен художник Банкси през 2024 г.

На пръв поглед между тези предмети няма нищо общо. Именно в това обаче е замисълът на музея — да покаже Лондон като град на необичайни срещи между традицията, властта, изкуството и всекидневието.

Сред останалите експонати са костюмът на Анна Павлова от легендарния балет „Умиращият лебед“, сценични костюми на Кралския балет и плувните гащета, носени от олимпийския шампион Том Дейли през 2012 г.

За почитателите на рокмузиката особено интересна е баскитарата, която Пол Симонон от „Дъ Клаш“ разбива по време на концерт. Моментът е увековечен върху обложката на албума „London Calling“.

Съкровища, измами и големият пожар

Под главните зали се разгръща пътешествие през хилядолетната история на британската столица.

Посетителите попадат в реконструкция на римски магазин и могат да проследят историята на Лондиниум — града, основан по времето на Римската империя.

Сред най-ценните колекции е съкровището от Чийпсайд — изключително находище на бижута и скъпоценни камъни от XVII век, открито случайно при разрушаването на сграда през 1912 г.

То включва изящни украшения, редки скъпоценности и дори миниатюрен часовник, изработен от колумбийски изумруд. Някои предмети разкриват и историята на фалшификациите, доказвайки, че измамите съвсем не са изобретение на съвременния свят.

Специално място е отделено на Големия пожар от 1666 г., който унищожава огромни части от Лондон и променя облика на града завинаги.

Най-необичайният експонат идва от канализацията

Сред хилядите ценности се появява и нещо, което едва ли някой очаква да види в музей.

Това е парче от гигантската втвърдена маса от мазнини, мокри кърпички и отпадъци, открита в лондонската канализация през 2017 г.

Оригиналното образувание достига приблизително 250 метра дължина и се превръща в символ на един от най-сериозните проблеми на съвременния мегаполис.

Музейните уредници го поставят редом с историческите съкровища, защото историята на един град се пише не само от крале и художници, но и от навиците на неговите жители.

Одеяло, съшито от 130 затворнички

Един от най-въздействащите експонати няма нищо общо с богатството и властта.

Това е огромно текстилно произведение, създадено през 2012 г. от 130 жени, изтърпяващи наказания в лондонския затвор „Холуей“.

Всяка от тях е оставила малка следа от личната си история. Някои са изобразили отпечатъци от детски крачета, други са изразили болката от раздялата със семействата си.

Произведението е вдъхновено от историческо знаме на суфражетките, затваряни в същия затвор в началото на XX век.

То напомня за една друга история на Лондон — тази на жените, които са се борили за политически права, и на майките, принудени да живеят далеч от децата си.

Влак преминава през музея

Сред най-необичайните архитектурни решения е шестметров прозорец, през който посетителите могат да наблюдават истински влакове, преминаващи край подземните галерии.

Така съвременният Лондон буквално се движи покрай собственото си минало.

Музеят разполага с три основни пространства — „Настояще в реално време“, „Нашето време“ и „Минало време“. Експозициите съчетават археологически находки, произведения на изкуството, лични истории и интерактивни инсталации.

В създаването им са участвали над 100 000 души, а организаторите се надяват новият музей да привлича около два милиона посетители годишно.

Не всички първи впечатления обаче са възторжени. В предварителния си репортаж The Independent отбелязва, че някои от огромните нови пространства изглеждат прекалено безлични, въпреки амбицията да представят истинския дух на Лондон.

Най-висока оценка получават историческите галерии и експонатите, които разказват човешки съдби.

Входът ще бъде безплатен

Постоянните експозиции на Музея на Лондон ще бъдат достъпни безплатно от 28 ноември, като се препоръчва предварителна резервация.

Разширяването ще продължи и през следващите години. През пролетта на 2027 г. се очаква да отворят подземни сводести помещения с изложба за римския Лондон, а през 2028 г. ще бъде преобразена и съседната сграда на стария птичи пазар.

Така един от най-старите търговски райони на британската столица ще получи нов живот — този път като място, където миналото, настоящето и паметта на града се срещат.