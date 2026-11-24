Екипа на сутрешния блок „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR Мария Константинова и Виктор Дремсизов получиха награда за правилна употреба на българския език и висока езикова култура в ефир. Признанието им беше връчено в рамките на 24-тото издание на инициативата „Българските журналисти за българския език“, организирана от Катедрата по български език към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Това е втора поредна година, в която двамата журналисти получават признание за отношението си към българския език и умението да го използват като основен инструмент в ежедневната си работа пред камера.

При получаването на отличието Мария Константинова и Виктор Дремсизов подчертаха значението на високата езикова култура в журналистическата професия и определиха признанието като голяма отговорност и привилегия. Като хора на словото те осъзнават значението на всяка дума, която достига до зрителите и се стремят ежедневно да бъдат добър пример за правилна и грамотна реч, както за аудиторията, така и за следващите поколения журналисти.

Вече 24 години инициативата „Българските журналисти за българския език“ насърчава отговорното отношение към книжовния български език в медиите. Организатор е Катедрата по български език към Софийския университет.

В тазгодишното издание студентите са проследили езиковата култура на над 40 журналисти, като са провели и повече от 300 анкети сред свои колеги.

Отличието за Мария Константинова и Виктор Дремсизов е признание за последователната им работа в ефир и за ролята на журналистите в поддържането на висока езикова култура в публичното пространство.