Холивудските романси обикновено започват на снимачната площадка, на бляскаво парти или на червения килим. Но за някои знаменитости любовта се появява на доста по-неочаквано място- в църквата.

Сред тях са актьори, спортисти, телевизионни звезди и модели, чиито срещи постепенно прераснали в дългогодишни връзки и семейства. Списание „People“ събира осем такива истории.

Крис Прат и Катрин Шварценегер – поглед по време на богослужение

Звездата от „Пазителите на галактиката“ Крис Прат среща Катрин Шварценегер, дъщерята на Арнолд Шварценегер, в църква в Холивуд.

Актьорът признава, че веднага я забелязал. По-късно разказва с чувство за хумор как се опитвал да се съсредоточи върху службата, но погледът му непрекъснато се връщал към нея.

Двамата сключват брак през юни 2019 г. и вече имат три деца – дъщерите Лайла и Елоиз и сина им Форд.

Според близки до семейството общата им вяра е една от най-силните връзки помежду им. Прат особено цени това, че съпругата му открито говори за религиозните си убеждения.

Стеф и Айша Къри – момчето, което харесвали всички

Любовната история на баскетболната звезда Стеф Къри и Айша започва още в тийнейджърските им години в Северна Каролина.

Двамата се запознават в църква. Стеф е на 15, а Айша – на 14 години.

Тогава обаче нищо романтично не се случва.

Айша си спомня, че всички момичета били запленени от симпатичното момче и точно затова тя решила, че вероятно не е подходящ за нея.

Години по-късно пътищата им отново се пресичат в Лос Анджелис, където баскетболистът пристига за наградите ESPY. Той се свързва с Айша във Facebook и я кани на среща.

Оказва се далеч по-забавен и непринуден, отколкото тя очаквала.

През юли 2011 г. двамата се женят. Днес отглеждат четири деца – Райли, Райън, Канън и Кайъс.

Ашли Греъм и Джъстин Ървин – една среща в асансьора

Супермоделът Ашли Греъм се запознава с оператора и режисьор Джъстин Ървин в църква през 2009 г.

В автобиографията си „A New Model“, издадена през 2017 г., тя описва забавния момент, в който любовната им история започва.

Ашли се качва в асансьор, където се намират двама високи мъже. Единият побутва другия и го предизвиква да я заговори, преди сам да го е направил.

Това се оказва началото на връзката ѝ с Джъстин.

През август 2010 г. двамата сключват брак. Десет години по-късно се ражда първият им син Айзък, а през 2022 г. семейството се увеличава с близнаците Малакай и Роман.

Наоми Скот и Джордан Спенс-любов от 16-годишна възраст

Актрисата Наоми Скот, позната от филма „Аладин“, среща бъдещия си съпруг Джордан Спенс в тяхната църква във Великобритания, когато е едва на 16 години.

Първата им среща е на прожекция на „Железният човек 2“.

Години по-късно Наоми разказва пред Teen Vogue, че почти не помни нищо от филма – според нея сигурен знак, че срещата е минала прекрасно.

След четиригодишна връзка двамата се женят през юни 2014 г. Тогава актрисата е на 21 години.

Любопитното е, че Наоми никога не е мечтала непременно да сключи брак толкова млада. Животът обаче се развил по различен начин.

Емили Мейнард и Тайлър Джонсън-щастие след голяма загуба

Телевизионната звезда Емили Мейнард Джонсън, позната от романтичното риалити „Ергенката“, също среща бъдещия си съпруг в църква.

Двамата организират изненадваща сватба през юни 2014 г. във фермата на семейството на Тайлър.

Преди това Емили преживява тежка трагедия. Годеникът ѝ, автомобилният състезател Рики Хендрик, загива в самолетна катастрофа през октомври 2004 г. Само няколко дни след смъртта му тя научава, че е бременна.

През следващата година се ражда дъщеря им Рики.

По-късно Емили намира нова любов с Тайлър. Двамата имат още пет деца – Дженингс, Гибсън, Гатлин, Джоунс и Нола Бел.

През януари 2026 г. Емили става и баба, след като голямата ѝ дъщеря ражда момиченце на име Роми.

След сватбата с Тайлър тя споделя пред „Пийпъл“, че вярва, че Бог ги е събрал, и е благодарна за спокойствието, което тази връзка е внесла в живота ѝ.

Изи и Лили Батрес–Исус, Великден и семейно барбекю

Звездата от предаването „Izzy Does It“ по HGTV Изи Батрес се запознава със съпругата си Лили в църквата, където участва в религиозни дейности.

Първата им среща има особено любопитен контекст – Изи изпълнява ролята на Исус Христос във великденска постановка.

След представлението той веднага кани Лили на семейно барбекю.

Причината? Още тогава бил убеден, че тя ще стане негова съпруга, и искал близките му да я опознаят.

Планът му успява. Около година по-късно, през 2010 г., двамата се женят. Изи става и втори баща на двете деца на Лили от предишна връзка – Бриана и Джоузеф.

Съни и Еманюел Хостин – от църквата до магазина за гевреци

Телевизионната водеща Съни Хостин, позната от „The View“, среща съпруга си Еманюел в църква, докато двамата живеят в щата Мериленд.

Историята звучи почти като сцена от романтична комедия.

Съни отива на служба след сутрешно бягане и изобщо не е облечена за подобен повод. В този момент забелязва изключително привлекателен мъж в безупречно ушит костюм.

Решена да не пропуска възможността, тя го последва до близък магазин за гевреци, където двамата започват разговор.

Срещата се оказва съдбоносна.

Те сключват брак през август 1998 г. и имат две деца – син Габриел, роден през 2002 г., и дъщеря Палома, родена през 2006 г.

Съни описва първата им среща в мемоарите си „I Am These Truths“, публикувани през 2020 г.

Оливия Мън и Джон Мълани–връзка, която води до семейство

Актрисата Оливия Мън и комикът Джон Мълани започват връзката си през май 2021 г.

По това време източник на People съобщава, че двамата са се срещнали в църква в Лос Анджелис и подхождат предпазливо към новите си отношения.

Двойката всъщност се е познавала бегло още от по-ранна светска среща, но романтичната им история започва години по-късно.

През ноември 2021 г. се ражда синът им Малкълм Хиеп.

През юли 2024 г. Оливия и Джон сключват брак, а през септември същата година посрещат второто си дете – дъщеря им Мей Джун.

Връзката им преминава през сериозни изпитания, включително здравословните проблеми на Оливия, но двамата продължават да изграждат семейния си живот заедно.