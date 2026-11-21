Холивудската звезда Аштън Къчър официално се присъедини към клуба на милиардерите, но не заради хонорарите си от киното и телевизията, а благодарение на изключително успешната си кариера като рисков инвеститор в Силициевата долина.

Това обяви Форбс.

Макар широката публика да го познава най-вече с ролите му в хитови продукции като „Шеметни години“ и „Двама мъже и половина“, през последното десетилетие актьорът методично изгради сериозно бизнес портфолио.

Чрез своите инвестиционни фондове A-Grade Investments и Sound Ventures, които управлява съвместно с мениджъра Гай Осиъри, Къчър успя да предвиди възхода на редица технологични гиганти още в най-ранния им етап на развитие.

Сред най-успешните му ранни залози са компании като Uber, Airbnb, Spotify, Skype и Duolingo.

Началният капитал на първия му фонд от около 30 милиона долара нарасна многократно, превръщайки го в един от най-уважаваните инвеститори сред знаменитостите. Значителен тласък на състоянието му през последните години дадоха и навременните вложения в сектора на изкуствения интелект, включително в компании като OpenAI и Anthropic.

С това постижение 48-годишният актьор се нарежда до малцината звезди от шоубизнеса, натрупали десетцифрено състояние предимно извън развлекателната индустрия, доказвайки, че бизнес нюхът му далеч надхвърля успеха му пред камерата.