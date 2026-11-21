Преписват на ръка класически романи, изоставят смартфоните и откриват спасение в тишината на белия лист

В дигиталната ера, в която поколението Z общува предимно чрез съкращения в чатовете и с гласови съобщения, една неочаквана световна мода превръща хартията и мастилото в най-новия антистрес хит.

Младежи от Сеул до Ню Йорк и Москва масово се връщат към позабравеното изкуство на ръкописното писане, преписвайки на ръка класически литературни шедьоври.

Докато у нас учители и родители все по-често алармират, че учениците губят навика да пишат четливо, трудно се концентрират върху дълги текстове и опознават историята само от кратки клипчета в социалните мрежи, световният тренд дава лъч надежда.

Оказва се, че точно поколението, израснало със смартфон в ръка, първо усети прегарянето от безкрайното скролване и само потърси спасение в аналоговия свят.

От „Война и мир“ до корейските клубове

Новото увлечение има различни проявления, но идеята е една – бягство от дигиталния шум чрез осъзнато писане на ръка.

В рускоезичните социални мрежи хиляди младежи се включват в маратони по преписване на литературни произведения. Сред най-големите предизвикателства е епопеята „Война и мир“ на Лев Толстой. В тетрадките на младите намират място още Достоевски, Чехов и Булгаков.

За участниците това е изпитание за воля и самодисциплина. Преписването на стотици страници изисква постоянство и търпение, но позволява на читателя да се задържи върху всяко изречение и да вникне в детайли, които лесно се пропускат при бързото прелистване на електронен текст.

В Южна Корея практиката, известна като пхилса, вече се превръща в цяла индустрия. Издателства предлагат специални издания на класически и философски книги, при които срещу всяка отпечатана страница има празен лист за преписване. В големите градове се появяват тихи кафенета и читални, където посетителите оставят телефоните си настрана и с часове пишат любимите си пасажи.

В САЩ и Западна Европа тенденцията се вписва в по-широкото движение за дигитален детокс. Възражда се интересът към т.нар. commonplace books – лични бележници, в които се събират цитати, стихове, интересни мисли и исторически факти. Вместо да запазват поредната публикация в телефона, младите предпочитат да я препишат и да я превърнат в част от личния си архив.

Социалните мрежи също помагат за популяризирането на модата. В ТикТок и Инстаграм се разпространяват видеа с красиво изписани страници, подредени тефтери и калиграфски почерк. Така едно привидно старомодно занимание се превръща в модерна естетика.

Защо химикалката успокоява мозъка

Зад тенденцията стоят и научни обяснения. Ръкописното писане ангажира различни мозъчни процеси – от фината моторика и координацията между ръката и окото до паметта и обработката на информацията.

За разлика от механичното натискане на клавиши, изписването на буквите изисква постоянно участие на вниманието. Ритмичното движение на химикалката, шумът на листа и липсата на известия създават условия за продължителна концентрация.

Изследвания в областта на когнитивната психология показват, че писането на ръка може да подпомогне запаметяването и усвояването на информация. Преписването на литературни произведения има и допълнителен ефект – среща младите с богат речник, сложни изречения и различни стилове на изразяване.

Специалистите говорят за т.нар. „позитивно триене“ – съзнателно забавяне на даден процес, което изисква повече усилие, но помага за по-дълбока концентрация. Докато технологиите са създадени да пестят време, ръкописното писане връща необходимостта човек да отдели внимание на всяка дума.

На хартиения лист няма бутон „клавиш за изтриване“, който мигновено да заличи написаното. Всяко задраскване или мастилено петно остава. Така бележникът се превръща в лично пространство, в което няма нужда от съвършенство, лайкове или чужда оценка.

Писмата отново са на мода

Ръкописният бум не се ограничава само до книгите. Все по-популярна става и т.нар. snail mail – изпращането на истински писма по пощата. Вместо кратко съобщение в чат младите избират да напишат няколко реда на хартия, да ги поставят в плик и да ги изпратят на приятел. Някои украсяват писмата с изсушени цветя, стикери и восъчни печати.

Тенденцията върви ръка за ръка с възраждането на интереса към качествените канцеларски материали. Тефтери с плътни страници, мастилени писалки и специална хартия отново привличат младите купувачи. Самият избор на принадлежности и подготовката за писане се превръщат във вечерен ритуал за изключване от света. В редица европейски и американски градове набират популярност и офлайн клубовете. На тези срещи млади хора оставят смартфоните си в специални кутии и прекарват няколко часа в четене, писане или разговори. Доброволното изключване от интернет се превръща в преживяване само по себе си. Успоредно с това расте интересът към курсовете по калиграфия и краснопис. Сред курсистите вече не са само художници и дизайнери, а студенти, програмисти и млади специалисти от различни професии. За онези, които не искат да се отказват от клавиатурата, се появяват и специализирани устройства с електронни мастилени дисплеи, без браузър, социални мрежи и известия. Единствената им задача е да осигурят спокойна среда за писане.

Българският отговор: 600 ученици преписват Паисий

Световната тенденция има и свой български пример. Близо 600 ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Хасково ще се включат в преписването на откъс от „История славянобългарска“ като част от честванията на 175-годишнината на училището.

Творческата работилница ще продължи няколко дни, съобщи Янка Иванова, учител по история и цивилизации и възпитаничка на учебното заведение. Инициативата връща младите към едно от най-значимите произведения в българската история и им дава възможност да се докоснат до него по различен начин – не само чрез четене, а чрез собственото си усилие да пресъздадат текста буква по буква.

Юбилейната програма събира настоящи ученици, бивши възпитаници и представители на различни поколения. На 27 октомври се провежда инициативата „Среща между поколенията“ с участието на деца от IV до X клас. В програмата са включени „Сказание за спасените букви“ с ръководител Янка Иванова и рецитал на четвъртокласници, подготвен от Йорданка Дикова.

На 29 октомври в читалище „Заря“ е представен спектакълът „Да попиташ птиците“, посветен на юбилея. Ден по-късно петокласници разговарят с Иван Точев, бивш възпитаник на училището, за ученическите спомени, личния път и значението на образованието.

Инициативата в Хасково показва, че ръкописното слово може да бъде не само средство за съхраняване на паметта, но и мост между поколенията.

В свят, в който информацията се появява и изчезва с едно плъзване на пръста, изписаната на ръка страница придобива нова стойност. Младите не искат непременно да се върнат назад във времето. Те просто търсят начин да забавят настоящето.

И понякога най-доброто лекарство срещу дигиталната умора е една тетрадка и обикновена химикалка.