„Албена“ разширява партньорствата си с висши училища

„Албена“ АД разширява сътрудничеството си с образователни институции, за да подпомогне подготовката на квалифицирани кадри за компанията и дъщерните ѝ дружества. В изпълнение на това в Икономическия университет – Варна днес, 15 октомври, беше открито ново пространство за обучение и срещи с бизнеса Albena Horizon Lab. Залата е реновирана и оборудвана от „Албена“ АД като дарение за университета. В нея ще се провеждат учебни занятия, форуми, срещи с професионалисти и инициативи за кариерно развитие. Целта е студентите да придобиват практически умения и да откриват възможности за реализация още по време на обучението си.

На церемонията присъстваха изпълнителният директор и член на Съвета на директорите на „Албена“ АД Красимир Станев, заместник-председателят на Съвета на директорите и директор „Маркетинг и продажби“ Маргита Тодорова, ректорът проф. д-р Евгени Станимиров, представители на академичното ръководство и компанията, преподаватели и студенти.

Проф. Станимиров подчерта, че стойността на пространството ще се измерва преди всичко с онова, което предстои да се случва в него – общуването между младите хора, новите идеи и възможностите за развитие.

Той разказа, че решението за обновяването е взето след разговор с Красимир Станев, продължил около 45 минути, и кратка разходка до залата. Ректорът благодари на туристическата компания за подкрепата.

Проф. Станимиров изрази надежда след години залата да бъде свързвана не само с модерното оборудване, а и с идеите, родени в нея, и с развитието, което е дала на студентите. На дарителите бе връчена почетна грамота от университета.

Красимир Станев, който също е възпитаник на висшето училище, определи инициативата като израз на доверие към него. Той призова и други хотелиери да подкрепят университета и насърчи студентите да бъдат уверени в подготовката си и да защитават с достойнство неговото име.

Обновяването и оборудването на Albena Horizon Lab са осъществени по договор за дарение на стойност 110 000 евро. Проектът продължава дългогодишното сътрудничество между „Албена“ и университета. Логото на дружеството вече е поставено на почетната стена на стратегическите партньори на висшето училище. По думите на Тодорова инициативата поставя начало на партньорства и с други учебни заведения.

В Почетната книга Красимир Станев остави послание към академичната общност:

„Всяко голямо постижение започва с любопитство, расте със знание и се осъществява с труд. Пожелавам на студентите на Икономически университет – Варна да запазят и трите. А на преподавателите – удовлетворението да виждат как учениците им ги надминават.“