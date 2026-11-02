Обявиха неучебен ден за една област

Заради очакваните интензивни валежи във Варна утре - 3 ноември, е обявен за неучебен ден, съобщиха от Общината в крайморския град.

За решението е уведомено Регионалното управление по образованието.

Очаква се министърът на образованието да разпореди учениците да преминат към обучение от разстояние в електронна среда.

По данни на Института по метеорология между 8:00 и 14:00 ч. днес във Варна са паднали около 76,5 литра дъжд на квадратен метър. Прогнозите са утре ситуацията да бъде същата.

По разпореждане на кмета Благомир Коцев до утре на обяд трябва да бъдат предприети всички необходими мерки за подготовка на града за очакваните валежи.

Три екипа ще дежурят през тази нощ, а за утрешния ден са осигурени осем екипа, включително с изнесени дежурства.