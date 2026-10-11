Голяма промяна в училище. Нов вход за университетите

Промяна с голямо значение за най-изявените български ученици влиза в сила от следващата година: медалите и отличията, спечелени още в 11-и клас, вече ще се признават при кандидатстване в държавните висши училища. Така България разширява кръга от млади таланти, които получават преференциален достъп до университетите – жест към онези, които постигат високи резултати още преди последната година в училище.

Какво точно се променя

Досега правилата допускаха да се признават само отличията, получени в годината на завършване – 12-и клас. Това често поставяше учениците в парадоксална ситуация: медал от международна олимпиада в 11-и клас не можеше да бъде използван при балообразуването, въпреки че е резултат от същия тип подготовка и постижение.

Сега Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти е синхронизирана със Закона за висшето образование, който отдавна допускаше по-широко признаване на постиженията. Промяната е приета с постановление на Министерския съвет и е подкрепена от множество сигнали на родители и учители.

Кой печели от новите правила

Новият модел обхваща три основни групи ученици:

• Лауреати на национални и международни олимпиади

• Участници с призови места в национални и международни състезания

• Медалисти от олимпийски, световни и европейски първенства

За тях университетите ще признават оценка „отличен 6“ за кандидатстудентски изпити, когато предметът съответства на дисциплината, в която е спечелено отличието. Това е силен стимул за учениците да продължат да се развиват в областите, в които вече са доказали талант.

Историята зад промяната: Гласът на родителите и училищата

Министърът на образованието Георги Вълчев обясни пред bTV, че промяната е резултат от множество жалби на родители, които настояват за по-справедлива система. Според него това е част от по-широка тенденция – държавата да задържи най-способните ученици в българските университети, които през последните години повишават качеството си и разширяват международното си присъствие.

„Това е трайна тенденция – да привличаме този тип млади хора да продължат своето висше образование в България“, коментира министърът.

Примерът на Денислава: как един медал променя бъдеще

Денислава Василева, лауреат на националната олимпиада по гражданско образование, е сред учениците, за които промяната има реално значение. Отличието ѝ е от 11-и клас – година, в която тя вече е показала зрелост и знания, равни на тези на завършващите.

Досега подобни ученици трябваше да „повторят“ успеха си в 12-и клас, за да получат същите права. Новата наредба премахва тази излишна бариера и признава труда им навреме.

По-широк контекст: България се конкурира за таланти

Промяната се вписва в по-голяма стратегия на държавата да задържи и развие талантите си. Националната програма „Избирам да следвам в България“ вече предлага освобождаване от семестриални такси и стипендии от 665 евро месечно за лауреати от международни олимпиади.

Това е модел, който много европейски държави използват – ранно разпознаване на талантите, финансови стимули и облекчен достъп до висше образование. България постепенно се присъединява към тази практика.

Какво следва

Промяната може да влезе в сила още от следващата кандидатстудентска кампания. Университетите ще трябва да актуализират правилата си за прием, а училищата – да информират учениците своевременно.

За хиляди млади хора това означава едно: трудът им ще бъде признат навреме, а пътят към висшето образование – по-справедлив и по-достъпен.