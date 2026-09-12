550 магистърски програми в Софийския университет
Кандидат-студентите могат да избират между 120 бакалавърски програми
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Кандидат-студентите могат да избират между 120 бакалавърски програми
Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия в Софийския университет стартира на 22 февруари 2016 г. Крайни...
Университетът ще получи 2 млн. лева за общежитие