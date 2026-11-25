Ограничен достъп до социалните мрежи за деца под 13 години, създаване на специални профили под родителски надзор за младежите между 13 и 15 години и ограничаване на алгоритмите, водещи до пристрастяване. Това са част от мерките, които се предвиждат в европейски регламент за защита на децата в онлайн пространството, сподели българският евродепутат Цветелина Пенкова пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург.

По думите ѝ съществуват алгоритми, които водят до пристрастяване, а съдържанието, което достига до младите хора, може да породи желание у тях да имитират поведението, което наблюдават в социалните мрежи.

„Именно поради тази причина в момента разработваме регламент, който цели да гарантира по-безопасно пространство в онлайн средите за младежи и непълнолетни“ , добави Пенкова.

Според нея е притеснително, че насилието може да започне да се възприема като нормален начин на поведение в определени среди сред младите хора. Тя подчерта, че подобни случаи има не само в България, но и в целия свят.

В редица държави в Европейския съюз и извън него вече се предприемат ограничения,

но към момента мерките са фрагментирани. Именно затова се цели създаването на европейско законодателство, което да ги хармонизира.

Една от предвидените мерки е използването на дигитален портфейл за самоличност, чрез който да се установява възрастта на потребителите.

„Това дава възможност наистина да се идентифицира възрастта на съответния потребител, без по никакъв начин личните данни и биометричните данни да се запазват на отделни платформи“, обясни евродепутатът.

Пенкова подчерта, че става въпрос за приложение, разработено в Европа. По думите ѝ при изготвянето на подобно законодателство ЕС е особено чувствителен към предоставянето на данни на европейски граждани на платформи извън Общността.

Предвижда се достъпът на младите хора до платформите да бъде организиран на три различни нива

в зависимост от възрастта им. За децата под 13 години ще бъдат достъпни ограничени части от платформите за споделяне на видеоклипове, при това единствено под родителски надзор. Те няма да имат право да създават собствен профил, а достъпът ще бъде ограничен до максимум един час дневно.

„За деца от 13 до 15 години се предвижда създаването на акаунт, или така наречения минипрофил, който отново ще бъде изцяло под надзора на родителите“, обясни Пенкова.

За децата над 15 години се приема, че са достигнали достатъчно ниво на зрялост и след прилагането на предходните мерки ще притежават необходимата дигитална култура, за да могат сами да се предпазват от неправомерно съдържание, да разпознават онлайн тормоза и рисковете от злоупотреба с личните им данни.