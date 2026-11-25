Министерският съвет прие изменения и допълнения в Програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в България, съобщиха от правителствената пресслужба.

В промените отпада изискването за допълнителна индивидуална оценка на положението на детето и семейството, извършвана от Държавната агенция за бежанците, като условие за предоставяне или продължаване на хуманитарната подкрепа за настаняване.

Запазва се обаче процедурата за определяне на принадлежността към рискова група, извършвана от дирекциите "Социално подпомагане". Преценката ще се осъществява въз основа на формуляр, удостоверителни документи и необходимите проверки. При установени несъответствия или пропуски ще могат да бъдат изисквани допълнителни документи.

Децата до навършване на 18-годишна възраст остават сред определените в програмата рискови групи, като се отчитат условията за придружаването им от един или двама родители или законен представител.

Прецизира се и редът, по който родител или законен представител може да поиска присъединяване към вече настанени членове на семейството. Въвеждат се по-ясни правила за проверка на обстоятелствата при разглеждането на подобни заявления.

Според Министерския съвет измененията целят по-ясно и последователно прилагане на програмата, съобразено с компетентността на ангажираните институции, при запазване на контрола върху допустимостта на предоставяната подкрепа.

Срокът на действие на програмата остава непроменен - до 4 март 2027 г.

От правителството посочват, че приетите изменения ще осигурят по-засилен контрол и по-добра защита както на уязвимите лица, така и на обществения интерес.