Драма с украинците у нас. Остават ли на улицата?
Голям проблем с програмата за изхранването им
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Голям проблем с програмата за изхранването им
Все още няма решение на държавата кой ще плаща на хотелиерите
Наследихме 1000 жалби за незизплащане на средства, каза министър Илин Димитров
Според Федералната статистическа служба, жителите на най-населената страна в ЕС вече надминаха 84 млн.
В момента наблюдаваме социален туризъм, каза Фридрих Мерц
Около 26 000 украинци са настанени в близо 1000 частни хотела и държавни бази у нас
Експерти коментират сбъркана ли е комуникацията и защо бе втвърден тонът
Бизнесменът Кольо Атанасов