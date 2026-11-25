Европейският парламент даде окончателното си одобрение на мащабна реформа на фармацевтичното законодателство на ЕС, която цели да подобри достъпа на пациентите до лекарства, да ограничи недостига на медикаменти и да засили производството им в Европа, съобщават световните агенции.

Новите правила предвиждат по-строг контрол върху доставките, стимули за разработването на иновативни лекарства и намаляване на административната тежест за фармацевтичните компании.

Реформата беше одобрена в сряда, 25 ноември, като включва и мерки за справяне с недостига на критично важни лекарства, информираха от пресцентъра на институцията.

С новите правила националните власти ще могат да изискват от фармацевтичните компании да осигуряват количества медикаменти, достатъчни за нуждите на пациентите.

Предвижда се и по-добър мониторинг и координация на доставките както на национално ниво, така и в рамките на целия ЕС.

Това е отлична новина за българите,

които сме сред народите в Европа, които най-много страдаме от недостиг на медикаменти – като започнем от обикновените противогрипни ваксини до жизнено важни лекарства за сърдечноболни, раковоболни, диабетици и т.н.

Много наши сънародници търсят лекарства по интернет, тъй като ги няма в аптеките. Други пък поръчват на приятели да им ги пращат от чужбина.

Надеждата е, че с новия регламент, тази практика ще спре.

Реформата предвижда и промени в работата на Европейската агенция по лекарствата (EMA), които трябва да намалят бюрокрацията и да ускорят разглеждането на заявленията за разрешение за пускане на медикаменти на пазара.

Въвеждат се и по-строги изисквания за разумното използване на антимикробни средства.

Всички такива лекарства ще се отпускат задължително с лекарска рецепта, а листовките им ще съдържат конкретна информация за правилната употреба.

Европейският парламент одобри и Закона за критичните лекарства (CMA). Споразумението между Европейския парламент и Съвета, постигнато през май 2026 г., беше прието с 592 гласа „за", 35 „против" и 30 „въздържали се".

Законът предвижда създаването на промишлени „стратегически проекти" на територията на ЕС, чрез които да се изграждат нови производствени мощности, да се модернизират съществуващите и да се увеличава капацитетът за производство на критично важни лекарства.

Сред тях са инсулинът, болкоуспокояващите, ваксините, антибиотиците и медикаментите за хронични заболявания.

Компаниите, които получават национално или европейско финансиране, ще трябва да поемат конкретни ангажименти, включително да дават приоритет на доставките за европейския пазар.