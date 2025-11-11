Аптеките на бунт! Може да не отворят на 1 януари
Браншът алармира за сериозен риск пациентите да останат без лекарства заради ново задължително изиск...
Получава се информация за около 2-3 липсващи продукта на седмица
Европейската агенция по лекарствата идентифицира активното вещество семаглутид в лекарството
Разработването на нови терапии се развива според очакванията
Инсултът нарушава функционирането на специални неврони
Сумата ще покрие нуждите на пациентите
Здравната каса ще плаща най-евтините медикаменти
Момиче на 14 г. е било спасено в болница "Пирогов" след поглъщане на голямо количество парацетамол
Отбелязваме Световната седмица за повишаване осведомеността за правилната употреба на антибиотици
Издадените до 31 август рецепти обаче се изпълняват по досегашния ред
Силен ръст на нетните продажби за първото полугодие от 7,4% на годишна база
Медикаментите в Турция са много по-евтини, а това подхранва контрабандата
Призовават властите в различните държави да съобщават за случаите на хванати фалшификати
Здравната каса и Министерство на финансите осигуриха безплатна терапия на сърдечните заболявания
От 1 април хората би трябвало да се сдобиват с рецепти за антибиотици само по електронен път
Според него проблемът с недостига на инсулин е хроничен и се обостря периодично
На въпрос дали ще има санкции на търговците, Гетов каза: „Ако зависи от мен, ще има“
Това беше причина за невъзможното отпускане на лекарства по Здравна каса до обяд днес
В бюджета на НЗОК за тази година са заложени 910 милиона лева за този вид медикаменти
Трябва да има лекарствени продукти за пациентите с онкологичните заболявания, но да не се търгува съ...