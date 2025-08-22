Шеф на агенция обясни липсата на лекарства в аптеките

В нашите аптеки липсват определени лекарства, но тази липса не е национален, а международен феномен.

Това стана ясно от интервю за БНТ на Богдан Кирилов, шеф на Изпълнителната агенция по лекарствата.

"Липсата на лекарства има международен характер. Не е нещо специфично само за нашата страна. Разбира се всяка страна има своите особености", уточни той.

"Има цикличност в липсата или недостиг на дадени продукти.

Има разбира се и сезонност, която е свързана с различните нива на заболяемост.

Такъв е случаят с антибиотичните продукти, при които особено в зимния период се наблюдава затруднение", заяви експертът.

Допълни, че според данни на Световната здравна организация около 50% от приема на лекарства в световен мащаб е нерационален. Водеща роля в това отношение имат антибиотиците.

"И в момента, ако говорим за недостиг на дадени антибиотици за съжаление, ако тази тенденция се запази след 10-20 години - ще има излишък на антибиотици, които няма да действат", обясни Кирилов.

Получаваме информация за около 2-3 липсващи продукта на седмица.

Като примери посочи, че през последната седмица има липса на медикамент за хората, страдащи от остеопороза.

