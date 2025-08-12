Ново приложение показва цените на всички лекарства в лева и в евро

Здравното министерство представи мобилното приложение MedicinePrice, което ще дава на гражданите достъп до актуални цени на всички лекарства в България.

То обхваща както тези на свободния пазар, така и заплащаните от Националната здравноосигурителна каса. Данните ще бъдат показвани едновременно в български лева и в евро.

„Цените на лекарствата няма да се променят заради самото въвеждане на еврото. Всички стойности ще се изчисляват във фиксирания курс“, увери министърът на здравеопазването Силви Кирилов, подчертавайки, че приложението е част от подготовката за присъединяването към еврозоната от 1 януари 2026 г. и гарантира „пълна прозрачност и стриктен контрол срещу незаконни практики“.

Адаптация на регистрите и пълна достъпност

„На 8 август 2025 г. успешно адаптирахме публичните регистри, като вече обявяваме цените и в евро – преди изтичането на определения срок“, съобщи Мария Василева от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. По думите й превалутирането е направено според официалните правила и няма да доведе до промяна в действащите държавнорегулирани цени. Приложението е разработено на базата на публичните регистри и работи в реално време с актуалните данни за лекарствените продукти. То е напълно безплатно и достъпно за всеки потребител.

Функционалности за пациенти, лекари и фармацевти

MedicinePrice позволява търсене по търговско наименование, международно непатентно наименование или чрез сканиране на баркода на опаковката за лекарствата в позитивния списък. Освен цената, потребителите могат да проверят дали даден продукт е по лекарско предписание, дали се заплаща от НЗОК и дали цената му е регулирана.

„Цените в регистрите са пределни, максимални стойности, над които не може да се продава. Крайната цена в аптеките може да се различава в зависимост от търговските взаимоотношения“, уточни Василева. Тя подчерта, че приложението ще бъде полезно и за медицинските специалисти при предписването и отпускането на лекарства.

